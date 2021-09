Zusammenstoß zwischen Auto und Motorrad

Leichte Verletzungen erlitt nach Angaben der Polizei ein 59 Jahre alter Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 17 Uhr. Eine 47-jährige Skoda-Fahrerin übersah beim Abbiegen aus dem Grüntenweg in die Lindauer Straße den bevorrechtigten Biker und erfasste ihn mit ihrem Wagen. Durch die Kollision erlitt der 59-Jährige leichte Verletzungen, die medizinisch versorgt werden mussten. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 9000 Euro.