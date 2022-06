Zusammenkunft nach zwei Jahren Pause

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach nahezu zwei Jahren Unterbrechung konnte der Bezirksimkerverein Wangen e.V. (BIV) eine Hauptversammlung in Anwesenheit zahlreicher Mitglieder planen und Mitte Juni durchführen.

Vorstand Christoph Will führte, nach der Ehrung verstorbener Mitglieder, durch die Tagesordnung. Neuwahlen standen keine an, die Themen der Berichte wurden von den Ereignissen der Jahre 2020 bis 2022 bestimmt. In dieser Zeit wurde laut Aussage des Vorstands der Lehrbienenstand an der Neumühle umfassend renoviert. Die Schwerpunkte bildeten eine neue Einfassung der Standplätze von 24 Bienenvölkern, neue Unterbauten, bedienerfreundlich für den pflegenden Imker Heinrich Gletter auf Stahlstützen angeordnet, und ein neuer, gespendeter Materialcontainer im Freigelände.

Erheblich war die Sanierung, Isolation und technische Ausstattung des Schulungsraumes im Lehrbienenstand, der seit 1980 an dieser Stelle besteht. Christoph Will bedankte sich bei allen mithelfenden Mitgliedern für ihren außerordentlichen Einsatz. Im Sommer 2021 konnte ein Bienenmarkt im Freigelände an der Neumühle bei gutem Besuch stattfinden.

Die Information über die Neuimkerschulung 2021, in Kleinstgruppen und auch online mit praxisbezogenen Lehrfilmen durchgeführt, zeigte den ungebrochenen Trend zur Haltung von Honigbienen auf. Dadurch wuchs im Berichtszeitraum auch die Mitgliederanzahl des BIV, dessen Imker über 1800 Bienenvölker pflegen, um über 10 Prozent.

Will erläuterte auch die Rahmenbedingungen des sehr schlechten Bienenjahrs 2021. Nach guter Entwicklung im Frühjahr mussten witterungsbedingt die Bienen bis in den Sommer gefüttert werden. Der Honigertrag der Vereinsimker war äußerst schlecht, vielfach sind Völker trotz Zufütterung mit Zuckerlösung verhungert. Im Herbst gab es eine große Springkrauttracht. Diese Springkraut-Nektarernte der Bienen war für die Entwicklung der Völker und der Winterbienen nicht positiv, viele Bienenvölker blieben deshalb im Winter. Zusätzlich machte die Milbenplage und die Virenlast den Immen zu schaffen.

Nach dem Bericht von Agnes Thein, der die Kassenprüfer eine perfekte Kassenführung bescheinigten, wurden für 25 Jahre geehrt: Gerlinde Buck, Roland Frisch, Michael Büchele und Andreas Blank. Besonders hervorgehoben durch eine Ehrenmitgliedschaft wurden Kurt Hestner und Albin Mahle für herausragende Dienste im Verein.