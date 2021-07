Zur Freude der Kinder

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Freude der Kinder an der Berger Höhe Schule war riesig, als am gestrigen Freitag der Förderverein alle Schülerinnen und Schüler, sowie das ganze Schulteam auf ein Eis eingeladen hat. Hierzu stand am Vormittag ein Eiswagen an der Schule und alle durften sich als Dankeschön für die gute Arbeit und das tolle lernen in diesem schweren Jahr ein Eis aussuchen.

Christian Velsink, Vorsitzender des Fördervereins der Schule meint, dass es nicht selbstverständlich ist, mit wie viel Engagement sich die Lehrerinnen und Lehrer und das ganze Schulteam eingesetzt haben, um die Ziele für die Schülerinnen und Schüler zu erreichen. Sven Gratwohl, Vorsitzender der Elternvertreter freut sich, dass der Förderverein die Idee der Elternschaft aufgegriffen hat, ein Eis als Dankeschön auszugeben. Gerade für die ganz kleinen an der Schule waren die Lernbedingungen während der Pandemie sehr belastend und es tut gut, dass die Schülerinnen und Schüler gemeinsam ein Eis an der Schule genießen können, so Gratwohl weiter.

Jetzt hoffen alle auf eine schöne Sommerzeit und hoffen auf bessere Bedingungen im kommenden Schuljahr.