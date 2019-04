Zum kleinen Jubiläum gibt es Überraschendes

Wenn die Musikkapelle Roggenzell zu ihrem Osterkonzert bittet, dann strömen die Besucher. 600 waren es am Ostersonntag in der Turn- und Festhalle, die sich von der Auswahl der Stücke und von dem frisch aufspielenden Klangkörper begeistert zeigten. Für Leiter Thomas Riether war es die 15. Auflage dieser Traditionsveranstaltung.

Keine Frage: Das Osterkonzert der Roggenzeller trug auch in diesem Jahr wieder die Handschrift des Dirigenten. Wie er die Mitwirkenden mitnimmt, wie er seine eigene musikalische Leidenschaft auf alle gut besetzten Register überträgt und ein harmonisches Gebilde daraus formt, verdient höchste Anerkennung. Wie hatte es Riether am Ende des zweistündigen Konzertes selbst formuliert? „Je mehr man sich mit einem Werk auseinandersetzt, desto mehr packt es einen!“

Der eigene Anspruch, „ein ständig besser werdender Dirigent zu sein“, das zeigte sich gleich beim ersten Stück. Mit einer strahlenden Fanfare ging es hinein in das Festival Prelude „Ad Excel“, das Philip Sparke geschrieben hat. Zahlreiche Taktwechsel führen hier zu einem verspielten Hauptthema, das zunächst von den Holzbläsern und anschließend vom gesamten Orchester gespielt wird. Interessant, wie nach einem Legato die beiden Hauptmelodien in neuen Tonarten und Instrumentierungen vorgestellt werden.

Lebensfreude und Melancholie im Wechsel

Moderatorin Ingrid Spähn sagte dann das von Jan Van der Roost komponierte „Rikudim“ an, das vier israelische Volkstänze beinhaltet. Orientalisch anmutende Tonabfolgen gefielen im gleichen Maße durch das Reflektieren von Lebensfreude wie auch durch die zu Gehör gebrachte Melancholie jüdischen Lebens. Gordon Jacobs „An Original Suite“ aus dem Jahr 1924 wandte sich einst an die sogenannte „Military Band“. Der Titel sollte hervorheben, dass es sich um kein Arrangement, sondern um ein Originalwerk handelte. Gespielt wurde am Sonntag der zweite Satz, das sehr melodiöse „Intermezzo“.

Bevor es in die Pause ging, gab es ein wenig Musikgeschichte. Hatte der Brite Gustav Holst doch mit der „First Suite in Eb“ den Weg für die Entwicklung der konzertanten Blasmusik im 20. Jahrhundert geebnet. Die Suite, fein von Riether und seinen Instrumentalisten umgesetzt, besteht aus den eng zusammengehörenden Sätzen „Chaconne, Intermezzo und March“ und bilden als solche eine Einheit.

Der Belgier Jan Van der Roost war noch einmal zu hören. Der Konzertmarsch „Arsenal“ kam würdevoll klingend daher, wobei insbesondere die wunderschönen Themen und eine ausgedehnte „Melodie im Trio“ aufhorchen ließen. Nicht weniger ergreifend gestaltete sich Adam Gorbs „Sunrise and Safari“. Die Zuhörer wurden mit nach Singapur genommen, wo im ersten Satz nach einer geheimnisvollen Einleitung morgendliche Gesänge der Vögel erklingen. Eine wahre Herausforderung für die Holzbläser!

Jazz-Klänge überraschen und transportieren Aufregung

Gorbs lässt die Melodie des Liedes nach und nach in den Vordergrund treten, die mit dem „Sonnenaufgang“ den eigentlichen Höhepunkt des Stückes erreicht. Anschließend ging es mit dem zweiten Satz in den weltberühmten Safari Park, der nur im Dunkeln besucht werden kann. Überraschende Klänge im Stil des Jazz beschrieben gekonnt das Gefühl von Aufregung und Gefahr angesichts der wilden Tiere.

„Highlights from Riverdance“ beendeten das offizielle Konzertprogramm. Erstmalig 1994 während einer Pause des Eurovision Song Contests in Dublin vorgestellt, sorgten seither über zehntausend Vorstellungen auf vier Kontinenten und laut Ingrid Spähn „vierzehntausend durchgetanzte Schuhe“ dafür, dass „Riverdance“ zu einer der bestverkauften Unterhaltungsshows der Welt wurde. Die neue Bearbeitung für Blasorchester von Johan de Meij ließ auch die Füße der Besucher in der Festhalle nicht ruhig bleiben. „Cloudsong”, “Firedance”, “Lift the Wings” oder “Dance of the River Woman“ wurden am Ende mit tosendem Applaus bedacht.

Die Zugabe war mit „Überraschung“ angekündigt worden. „Loch Lomond“ wurde ein zum Träumen animierendes Lied, dessen Melodie zwar einfach gehalten ist, deren Liebreiz sich aber kaum jemand entziehen kann. Auf ein Balladenmotiv zurückgehend und von einem unbekannten Romantiker vertont, beschreibt das „schottische Epos“ die großen Gefühle wie Liebe, Treue, Schmerz und Trauer.