Zum Geburtstag könnte sich Kim Marschel eine WM-Medaille schenken

Sechs Tage vor dem Abflug nach Kanada ist der Anruf vom Deutschen Skiverband (DSV) gekommen: Da war für Kim Marschel endgültig klar, dass sie für die Junioren-Weltmeisterschaft im alpinen Skisport im Panorama Mountain Resort im kanadischen Bundesstaat British Columbia nominiert ist. Vergangenen Mittwoch stieg die deutsche U18-Meisterin mit dem Team des DSV in München in den Flieger.

Sonthofens Vorstand ist sehr zuversichtlich

Am Donnerstag steht die Wangenerin bereits in der Abfahrt nach zwei Pflichttrainingstagen zum ersten Mal am Start. Ein anspruchsvolles Programm erwartet die junge Wangenerin, denn sie startet bei der Junioren-Weltmeisterschaft in allen Disziplinen: Abfahrt, Super G, Riesenslalom, Slalom, Kombination und Mannschaftswettbewerb. „Das ist anstrengend und anspruchsvoll. Ich muss mir die Kraft gut einteilen“, sagte die 17-Jährige vor ihrem Abflug. Aber Aufregung kennt Marschel nicht. „Ich lass es auf mich zukommen“, meinte sie gelassen und wollte im Vorfeld keine Prognose auf Medaillenchancen abgeben. Da ist Hanskarl Bechterle, Vorstand von Marschels Skiclub SC Sonthofen, schon mutiger: „Wenn die Bedingungen gut sind und Kim sich nicht verletzt, kann sie durchaus mit der einen oder anderen Medaille nach Hause kommen“, glaubt Bechterle.

Mit zehn jungen Athleten ist der DSV in Kanada vertreten. Jeweils fünf Jungs und Mädchen mit Trainerstab und Serviceleuten sind vor Ort. Teilnahmeberechtigt bei der 41. Alpinen Ski-Junioren-Weltmeisterschaft im Westen Kanadas sind die Jahrgänge 2001 bis 2005. Ein prominentes deutsches Beispiel aus der Vergangenheit ist Maria Höfl-Riesch, die acht Medaillen bei den Junioren-Weltmeisterschaften gewann. Sie war als 17-Jährige zum ersten Mal dabei und gewann 2001 in Verbier drei Medaillen in der Kombination, im Super G und in der Abfahrt.

Der nächste Höhepunkt folgt direkt in Finnland

Die Junioren-WM ist aber nicht der einzige Termin im Kalender von Kim Marschel. Zwei Wochen nach der Weltmeisterschaft ist das junge Skitalent bei der Jugend-Olympiade dabei – auch für die europäischen Olympischen Jugend-Spiele am 20. März in Finnland ist Marschel vom DSV nominiert worden. Man darf die Ergebnisse mit Spannung erwarten, denn sie ist momentan Deutschlands beste Skifahrerin im alpinen Skisport in ihrer Altersklasse.

Seit der vergangenen Saison startet Marschel bei internationalen Rennen des Weltverbands FIS und ist aktuell in Bestform. In Bischofswiesen gewann sie in der alpinen Kombination den U18-Titel als deutsche Meisterin, ein paar Tage später folgte in Lenggries gleich der nächste DM-Titel im Slalom. Auf der legendären Kandahar-Piste in Garmisch-Partenkirchen siegte sie im Super G und im Riesenslalom und wurde auch in diesen Disziplinen deutsche Meisterin in ihrer Altersklasse.

Durch die Schwester kam sie zum Skifahren

Im Alter von zwei Jahren stand Marschel zum ersten Mal auf den Brettern. Der Grund war ihre fünf Jahre ältere Schwester, die bereits Rennen beim SC Sonthofen fuhr und Mitglied des Allgäu-Kaders war. „Kim war immer dabei und hatte Spaß und man hat damals schon gemerkt, dass sie Talent hat“, sagt ihre Mutter Katja Wetzel heute. Mit vier Jahren wurde Kim Marschel Mitglied beim SC Sonthofen und stand ab dieser Zeit selbst am Start bei lokalen Rennen. Seit einem Jahr ist sie im C-Kader des DSV und tritt bei FIS-Rennen an.

Es war kein leichter Start, denn durch hohe Startnummern ab 100 aufwärts war es schwierig für die Wangenerin, gute Plätze zu erreichen. Kim Marschel verlor zu diesem Zeitpunkt sogar zum ersten Mal den Spaß und dachte ans Aufhören. Aber sie machte weiter und als sie zu Beginn der Saison gleich zwei FIS-Siege im Passeiertal in Italien im Slalom feierte, ist der Spaß am Sport wieder zurück.

Der Geburtstag wird gefeiert – vielleicht auch ein bisschen mehr

Im vergangenen Jahr hat die 17-Jährige ihren Abschluss am Wirtschaftsgymnasium in Wangen gemacht. Seit September ist sie in der Sportfördergruppe bei der Bundeswehr in Sonthofen und trainiert von zu Hause aus mit der Betreuung des DSV. Natürlich braucht es für solch eine Sportkarriere die Unterstützung der Eltern. „Ohne sie hätte ich das nicht geschafft“, sagt Kim Marschel. Seinen 18. Geburtstag feiert das Skitalent übrigens in Kanada – an diesem Tag steht Marschel bei der Junioren-WM in ihrer Paradedisziplin Slalom am Start. Klar, dass Mutter Katja Wetzel dann dabei ist und mit ihrer Tochter feiert – mindestens ihren Geburtstag. Gerne auch ein bisschen mehr.