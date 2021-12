Zukunftswald für die Artenvielfalt gepflanzt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Arten zu schützen und ihren Lebensraum zu gestalten hat sich unter anderem die „Stiftung Wilde Argen“ auf ihre Fahnen geschrieben. Sie fördert unter anderem vorausschauend Projekte zur Aufforstung in der Landschaft zwischen Wangen und Kißlegg.

115 Arbeitsstunden waren nötig, um die 18 verschiedenen heimischen Baumarten zu pflanzen. Ein Mischwald soll in der Nähe von Kißlegg langfristig entstehen, in welchem die Bäume, die sich auf dieser Fläche unter den Bedingungen der Klimakrise am wohlsten fühlen, durchsetzen werden. Eine Eiche kann durchaus 500 bis 600 Jahre als Lebensraum dienen. Eiben und Linden weit darüber hinaus. Diese Chance haben die gepflanzten Bäume nun dort! Wahrlich ein „Jahrhundertprojekt“. Die Gelegenheit, dies zu realisieren, wurde durch eine Unterstützerin der Stiftung „Wilde Argen“, ermöglicht. Sie stellt unter anderem die insgesamt rund 15.000 Quadratmeter Fläche zur Verfügung, die später in das Eigentum der Stiftung übergehen wird. Die Stiftung „Wilde Argen“ (SWA) kümmerte sich um die notwendigen behördlichen Genehmigungen und Organisation der Umsetzung. Letztendlich wäre das alles aber ohne die Arbeit der Helfer nicht möglich gewesen. So haben beim ersten Einsatz elf Jugendliche mit zwei Betreuern der Waldburg-Zeil Fachkliniken Wangen (FKW) die ersten Bäume gepflanzt. Mit großem Einsatz wurde dies umgesetzt, die Jugendlichen haben sich ein viele hundert Jahre überdauerndes Denkmal im wahrsten Sinne des Wortes gesetzt!

Diese erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen den Fachkliniken Wangen und der Stiftung „Wilde Argen“ könnte der Startpunkt für mehr gemeinsame Naturschutzprojekte werden. Jugendliche und Betreuer waren sich auf jeden Fall einig, dass man das wiederholt! Die beiden darauf folgenden Einsätze wurden von Erwachsenen, die zum Teil von ihren Kindern und Enkeln begleitet wurden, geleistet. Jetzt stehen rund 650 Bäumchen auf der Fläche und sollen sich zu neuem sollen sich zu neuem Lebensraum entwickeln. Dabei leisten sie sozusagen nebenbei noch zusätzliche wertvolle Dienste für die Lebensqualität von Menschen. Klimaschutz durch CO₂-Bindung, Sauerstoffproduktion, Luftreinhaltung, Wasseraufbereitung und Hochwasserschutz. Alles ganz umsonst und zur Erhaltung der Existenzgrundlagen von Menschen. In 2022 sollen weitere 1.000 Bäumchen folgen.