Zuhörend, witzig und deutlich: So tritt Ministerin Susanne Eisenmann in Wangen auf

Wechsel an der Spitze der Kleber Post in Bad Saulgau: Regine Reisch (55) übernimmt die Geschäftsführung des Hotels mit Restaurant. Damit tritt sie die Nachfolge von Michael Roensch an, nachdem dieser bereits Anfang August überraschend gekündigt hatte und bereits nicht mehr als Geschäftsführer arbeitet. Unterstützt wird Regine Reisch in der Geschäftsführung vom stellvertretenden Geschäftsführer in der Kleber Post, Rainer Lambrecht.

Es handle sich „wohl um persönliche Gründe“, sagt Regine Reisch über die Beweggründe für die Kündigung ...