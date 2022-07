Zu viele Krankheitsfälle: Im Allgäu fallen Züge aus

Auf der Bahnstrecke zwischen München und Lindau kommt es am Freitag zu diversen Zugausfällen. Dies kündigt Go Ahead an, der dort große Teile des Nahverkehrs auf der Schiene betreibt.

Nach Unternehmensangaben vom Donnerstagabend sind Krankheitsfälle beim Personal der Grund. Betroffen sind ab Freitag, 13 Uhr, die Bahnverbindungen RE96, RB92 und RE72 – und zwar in beiden Richtungen. Damit sind auch Züge betroffen, die zum Beispiel in Wangen, Kißlegg und Leutkirch halten.

Go Ahead bittet Reisende, sich vor Fahrtantritt im Internet unter bahn.de oder den DB-Navigator näher zu informieren. Das Unternehmen bittet Fahrgäste um Entschuldigung.