Zu viele Fehler: MTG Wangen verliert erneut

Für die MTG Wangen hat es in der Handball-Württembergliga Süd auch am zweiten Spieltag keine Punkte gegeben. Trotz einer 12:11-Halbzeitführung musste sich das Team von Trainer Gabriel Senciuc in der heimischen Argensporthalle am Samstagabend dem Vorjahresvierten TSV Deizisau mit 26:31 geschlagen geben. „Wir haben viele Fehler gemacht und sind sehr enttäuscht“, sagte MTG-Teammanager Arno Uttenweiler und forderte: „Wir müssen wieder mehr als Einheit auftreten.“

Vor einer für die Wangener „Hölle Süd“ unterdurchschnittlichen Zuschauerkulisse starteten beide Teams nach ihren Auftaktniederlagen in Wolfschlugen und Laupheim nervös und machten viele Fehler. Wangen fand schneller ins Spiel, stand in der Abwehr sicher und erarbeitete sich bis zur elften Minute eine 4:1-Führung.

Erst in der zwölften Minute gelang den Deizisauern der zweite Treffer zum 2:4, doch mit zunehmender Spieldauer kämpften sich die Gäste zurück und glichen in der 29. Minute zum 10:10 aus. Acht Sekunden vor der Pause nahm MTG-Trainer Senciuc eine Auszeit – zwar führte der letzte Abschluss nicht zum Torerfolg, doch mit dem anschließend verwandelten Siebenmeter zum 12:11 hielt Kapitän Aaron Mayer seine MTG zur Pause knapp in Führung.

Der zweite Spielabschnitt startete wesentlich rasanter und die Treffer fielen in schneller Folge. In der 36. Minute gingen die Gäste mit 17:16 in Führung und bauten diese rasch aus. „Was uns letztendlich das Genick gebrochen hat, waren die ersten zehn Minuten. Wir sind danach nie mehr ins Spiel gekommen“, bewertete Uttenweiler die Anfangsphase der zweiten Halbzeit als spielentscheidend.

Torwartwechsel verpufft

Während die Gäste sowohl in der Abwehr als auch im Angriff zeigten, dass sie zu den Topteams der Liga gehören, agierte Wangen zu eindimensional: Häufig versuchte Aaron Mayer, das Deizisauer Abwehrbollwerk im Alleingang zu überwinden und übersah dabei zuweilen die freistehenden Mitspieler auf den Außenpositionen. Das Tempo in der Offensive wurde verschleppt, Angriffe nicht konsequent genug zu Ende gespielt. Die Gäste hingegen trafen mit fast traumwandlerischer Sicherheit ins Wangener Gehäuse, sodass auch ein zwischenzeitlicher Torwartwechsel von Petru Danut Drenceanu zu Sebastian Nerger wirkungslos verpuffte.

In der 56. Minute vergab Wangen beim Stand von 25:28 die Chance, noch einmal auf zwei Tore heranzukommen: Drenceanu parierte einen TSV-Angriff, doch im Gegenzug traf der erst 17-jährige Johannes Kraft nicht. Den 31:26-Endstand erzielten die Gäste nach der Schlusssirene per Siebenmeter.

Trotz des erneut schwachen Auftritts appellierte Uttenweiler, die junge MTG-Mannschaft nicht über die Maßen zu kritisieren. Mit Co-Trainer Sebastian Staudacher, der seine Spielerkarriere beendet hat, sowie den Verletzten Jens Bader und Marc Bächle hätten auf dem Feld drei sehr erfahrene Akteure gefehlt. „Und in so schwierigen Spielen fällt es jungen Spielern einfach schwer, nochmal zurückzukommen“, meinte Uttenweiler.

Ein ausdrückliches Lob gab es vom Teammanager für den als Rechtsaußen eingesetzten Zugang Stefan Dohrn, der im vergangenen Jahr mit der HSG Friedrichshafen-Fischbach noch zwei Klassen tiefer spielte und gegen Deizisau ein gutes Spiel gemacht habe.