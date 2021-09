Zu Besuch in Frankreich

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Besorgte Fragen der Sieben für die Reise in die Partnergemeinde La Garenne-Colombes angemeldeten 15-Jährigen, erreichten das evangelische Pfarramt Wittwais vor den Sommerferien: „Hoffentlich findet die Frankreich-Freizeit in diesem Jahr statt?“ Im letzten Jahr musste sie ausfallen. Mit der steigenden Inzidenzzahl in Frankreich stieg verständlicherweise auch in diesem Jahr die Sorge der Jugendlichen an.

Der Kirchengemeinderat mit Pfarrerin Friederike Hönig hat entschieden, die Freizeit anzubieten. Frau Hönig beschränkte die Zahl der Mitfahrenden auf einen Kleinbus. Sie musste einigen absagen. Die kleine Gruppe machte ein sehr vertrautes und entspanntes Miteinander in der Normandie und in der Großstadt Paris bei der l´eglise protestante-lutheriénne, bei la Pasteur Jane Stranz, möglich. Beim Empfang im Rathaus La Garenne-Colombes wurden den Jugendlichen die Grüße von Bürgermeister Philippe Juvin überbracht. Pfarrerin Hönig überbrachte Grüße aus Wangen von Oberbürgermeister Michael Lang mit.

Im Vordergrund der Reise stand die Jugendgruppe, die sowohl in der Normandie als auch in Paris viele Eindrücke mitnehmen konnte. Umrahmt wurden die Freizeitangebote von gutem französischem Essen und durch meditative Gebete am Morgen und am Abend. A bientot, sagt die Jugend mit einem wehmütigen und hoffnungsvollen Blick. Alle freuen sich auf ein baldiges Wiedersehen.