Zu Besuch beim US-Generalkonsul

Am 8. November 2021 ging es für die Schüler und Schülerinnen der 13c aus dem Wirtschaftsgymnasium Wangen in Begleitung zweier Lehrerinnen nach München, um den US-Generalkonsul Timothy Liston zu besuchen. Das Amerikahaus am Karolinenplatz bot die Kulisse für einen herzlichen Nachmittag, an dem die Schülerinnen und Schüler einen neuen Berufszweig kennen lernen und Einblick in ein spannendes Leben gewinnen konnten. Der US-Amerikaner Liston mit Studienabschlüssen in Sicherheitsstudien, Internationale Beziehungen und Germanistik und die jungen Erwachsenen begegneten sich auf Augenhöhe und so ergab sich ein spannendes und persönliches Gespräch. In den eineinhalb Stunden konnten die Schüler zahlreiche Fragen stellen und sich für das politische Geschehen in der Welt begeistern lassen.