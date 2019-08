Zigarettenstangen aus Laden gestohlen

Ein schwerer Diebstahl ist entweder am Dienstagabend oder am Mittwochvormittag in einem Lebensmittelmarkt in der Wangener Karl-Hirnbein-Straße begangen worden. Unbekannte rollten laut Polizei einen verschlossenen Gitterwagen, in dem Zigarettenstangen gelagert waren, einige Meter in einen Gang zwischen den Waren und durchbrachen mit einem Werkzeug den Verschluss des Wagens. Sie entnahmen eine größere Menge Zigarettenstangen und schafften diese vom Verkaufspersonal unbemerkt aus dem Geschäft. Zum Transport nutzten sie offensichtlich im Geschäft ausliegende Tiefkühltaschen. Hinweise hierzu erbittet die Polizei unter Telefon 07522 / 9840.