Zigarette führt zu Streit auf Bahnsteig

Wegen einer brennenden Zigarette sind zwei 46 und 23 Jahre alte Männer am Mittwoch gegen 10 Uhr auf einem Bahnsteig in Wangen aneinandergeraten. Das berichtet die Polizei. Während der Jüngere rauchend auf einer Bank saß, kam der 46-Jährige dazu und wollte auf die Bank, um sich den Schuh zu binden. Er forderte den Jüngeren auf, die Zigarette auszumachen, da er an einer Atemwegserkrankung leide. Als dieser zurückgab, dass er ohnehin gleich fertig sei und dies nicht machen werde, schlug der Ältere ihm unvermittelt gegen den Arm und beleidigte ihn. Der 23-Jährige konterte seinerseits mit einer Beleidigung, woraufhin der 46-Jährige die Polizei verständigte. Auf beide Männer kommen nun nach Mitteilung der Polizei Anzeigen wegen Beleidigung zu. Der Ältere hat zudem mit einer Strafanzeige wegen Körperverletzung zu rechnen.