Zeugin löscht Brand und verhindert Schlimmeres

Dem geistesgegenwärtigen Verhalten einer Zeugin ist es zu verdanken, dass sich am Sonntag gegen 12.30 Uhr ein Feuer in der Siemensstraße nicht weiter ausbreiten konnte. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge setzte ein bislang unbekannter Täter Papier und Plastik in Brand, das in der Nähe eines Firmengebäudes gelagert war. Die Zeugin sah die Flammen und löschte diese sofort, sodass an der Wand des Gebäudes nur geringer Sachschaden entstand. Weder die Frau noch weitere Personen, die sich zu diesem Zeitpunkt in dem Gebäude befanden, wurden verletzt. Das Polizeirevier Wangen ermittelt und bittet Zeugen der Tat sowie Personen, die Hinweise auf den Täter geben können, sich unter Telefon 07522 / 98 40 zu melden.