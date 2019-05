Zeugin beobachtet Unfallflucht

Wie eine Zeugin nach Angaben der Polizei beobachtet hatte, war ein unbekannter Autofahrer am Dienstag gegen 13.10 Uhr beim Rangieren in Höhe des Gebäudes Nr. 11 in der Straße Am Waltersbühl gegen das Heck eines dort abgestellten blauen Honda Jazz geprallt und hatte sich anschließend von der Unfallstelle entfernt. Da der oder die Geschädigte beim Eintreffen der Polizei nicht mehr vor Ort gewesen sei, wird dieser/diese gebeten, sich beim Polizeirevier Wangen, Telefon 07522 / 984-0, zu melden.