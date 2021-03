Zeugensuche nach Unfall auf Parkplatz

Am Donnerstagnachmittag zwischen 14.40 Uhr und 16.40 Uhr wurde ein auf dem Wangener Parkplatz „P2“ abgestellter schwarzer Hyundai an der hinteren Stoßstange beschädigt. Wie die Polizei mitteilt befinden sich die Beschädigungen in einer Höhe zwischen 30 und 50 Zentimetern. Durch die Kollision entstand ein nicht unerheblicher Lackschaden sowie ein Bruch der Stoßstangenhalterung hinten links. Der schwarze Hyundai parkte im hinteren Bereich des Parkplatzes, nahe dem dortigen Antiquitätengeschäft. Zeugenhinweise werden an die Polizei Wangen, unter Telefon 07522-9840, erbeten.