Zeugen zu Unfallflucht gesucht

Davongefahren ist der Verursacher eines Verkehrsunfalls, welcher sich am Samstag zwischen 9 und 18 Uhr auf dem Parkplatz 14 im Scherrichmühlweg ereignet hat. Der Flüchtige touchierte in der Zeit einen geparkten Seat Leon an dessen vorderen Stoßstange und verursachte einen Schaden, der auf rund 2000 Euro geschätzt wird. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, fuhr er im Anschluss davon. Personen, die Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07522 / 9840 bei der Polizei Wangen zu melden.