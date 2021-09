Zeugen zu Unfall mit hohem Schaden gesucht

Am Sonntag gegen 05.20 Uhr befuhr ein dunkler Pkw Kombi mit vermutlich niederländischer Zulassung die L 2374 von der A 96 herkommend in Richtung Neuravensburg, berichtet die Polizei. Kurz vor der Einmündung zur L 320 machte der Lenker des Kombi einen Fahrfehler. Ein nachfolgender Pkw musste daraufhin eine Vollbremsung einleiten und schleuderte in die Leitplanke. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. An dem verunfallten Fahrzeug und an der Leitplanke entstand ein Schaden von rund 18 000 Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit dem Verkehrsdienst Kißlegg, Telefon 07563 / 90990, in Verbindung zu setzen.