Zeuge verhindert Ladendiebstahl

Einem aufmerksamen Zeugen ist es am Donnerstagnachmittag gelungen, einen Ladendiebstahl in einem Supermarkt in der Straße Am Waltersbühl zu verhindern. Das berichtet die Polizei.

Der Zeuge konnte demnach beobachten, wie der Tatverdächtige mehrere Flaschen hochprozentigen Alkohols in seiner Umhängetasche versteckte. Als dieser bemerkte, dass er beobachtet wird, stellte er die Flaschen wieder zurück. Da gegen den Verdächtigen bereits ein Hausverbot vorlag, muss er sich nun unter anderem wegen Hausfriedensbruch verantworten.