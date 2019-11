Zeit mit Kindern: Arkade sucht ehrenamtliche Paten

Wer Zeit und Freude daran hat, einige Stunden pro Woche mit einem Kind zu verbringen, kann sich beim Verein Arkade melden. Der kooperiert laut Pressebericht mit dem Landkreis Ravensburg bei der Suche nach ehrenamtlichen Paten, die Kinder psychisch erkrankter Eltern unterstützen und entlasten. Für Jungen und Mädchen im Alter von fünf bis zehn Jahren werden Familien, Paare oder Einzelpersonen in Wangen und Umgebung gesucht, die so eine ehrenamtliche Patenschaft übernehmen. Als Paten ermöglicht man den Kindern unbeschwerte Zeiten durch gemeinsames Spielen, Unternehmungen, Gespräche oder die Teilnahme am Alltag der Paten. Man trifft sich in der Regel an einem Nachmittag pro Woche. Für diese ehrenamtlichen Tätigkeit, die fachlich begleitet wird, gibt es außerdem eine Aufwandsentschädigung.

Kontakt: Sylvia List, Telefon 0751 / 3665591, E-Mail sylvia.list@arkade-bwf.de