Zehn Monate Haft für Opferstock-Dieb

Ein 37-jähriger Mann, der im vergangenen Frühling vier Opferstöcke in der Region aufgebrochen hat, ist vom Amtsgericht Wangen zu zehn Monaten Haft verurteilt worden. Der Mann versuchte auch einen fünften Opferstock aufzubrechen. Er entwendete laut einem Richter des Amtsgerichts jeweils geringe Summen aus den Spendenkörben.

Der 37-Jährige brach im März 2018 Opferstöcke unter anderem in Argenbühl und Aichstetten auf. Bei einem der Diebstähle sei er beim Wegfahren mit seinem Auto beobachtet worden, erklärte der Richter. Dieser Zeugenhinweis habe zu seiner Verhaftung geführt. Vor einiger Zeit sei der Mann bereits in Feldkirch wegen ähnlichen Taten verurteilt worden. Ob er auch im Zusammenhang mit dem Diebstahl von Grabfiguren aus Buntmetall im Raum Leutkirch stehe, müsse noch geklärt werden.

Bereits im Dezember 2017 sowie zwei Jahre zuvor im Dezember 2015 wurden vermehrt Opferstöcke in der Region aufgebrochen. Die Polizei vermutete damals, die Täter würden auf mehr Geld in den Spendenkassen in der Vorweihnachtszeit spekulieren. Doch nicht nur das Geld fehlt den Kirchengemeinden, auch die Opferstöcken selbst sind kaputt, müssen repariert werden oder wurden komplett gestohlen. Der Schaden im Dezember 2017 sei laut Seelsorgeeinheit Argenbühl erheblich gewesen. Zusätzlich zu den aufgebrochenen Opferstöcken sei auch noch der Versuch unternommen worden, Kunstgegenstände zu stehlen.