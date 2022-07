Zehn Jahre Pollenvereinigung Allgäu-Bodensee-Oberschwaben

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mitglieder und Gästen der Pollenvereinigung Allgäu-Bodensee-Oberschwaben e.V. feierten das 10-jährige Bestehen im Standort Gewerbepark Ahegg.

Vor zehn Jahren entstand die Idee, vorangetrieben durch Roland Frisch, Imker zu motivieren, um Pollen zu sammeln, heimische Blütenpollen. Dies als Alternative zu importierten Pollen aus Ungarn oder Spanien nach dem Vorbild der Schweizer Pollenimkervereinigung. Starthilfe in Form einer Machbarkeitsstudie und Gerätschaften für die Aufbereitung der Pollen gab es vom naturschutzorientierten Regionalentwicklungsprojekt PLENUM. Aus der Idee wurde ein Erfolgsprojekt!

Am heutigen Standort der Aufbereitung, Konservierung und Verpackung der Pollen im Allgäupark Ahegg konnten sich die Mitglieder und Gäste ein Bild vom Betrieb der Pollenvereinigung machen. Der Verein mit derzeit 29 Mitgliedern sammelt jährlich rund 300 kg Blütenpollen. Drei Stationen dienten der Information.

An Station 1 stand die Honigbiene und der von ihr gesammelte Pollen im Mittelpunkt. Ein Bienenvolk kann bis zu 40 kg Pollen in einer Saison sammeln, eine für die meisten Gäste ein überraschendes Gewicht. Von dieser Menge werden jedoch maximal 10 bis 15 Prozent in einem schonenden Verfahren geerntet. Beim Zugang zum Bienenstock müssen die Bienen durch eine sogenannte Bodenfalle mit einem mindestens fünf Millimeter großen Lochgitter schlüpfen, an denen die Bienen einen Teil der gesammelten Pollen abstreifen. Dieses Verfahren verlangt Erfahrung und Behutsamkeit und die richtige Ausstattung, damit die Tiere nicht zu Schaden kommen. Eine tägliche Entnahme der Frischpollen, sofortiges Einfrieren, sowie das gleichzeitige Desinfizieren der Gerätschaften in Alkohol sind ein Muss.

An Station 2 mit Verarbeitungsraum, Reinigungsmaschine, Trockenschränken und Gefriertruhen demonstrierte Roland Frisch die Technik. Fundierte Information gab es zu den einzelnen Arbeitsgängen zur Reinigung und Konservierung der Pollen. Bei der Bearbeitung des wertvollen, aber sensiblen Naturprodukts sind sorgfältiges Arbeiten, Sauberkeit und Hygiene unerlässlich. Jährliche Kontrollen der Pollen auf unerwünschte Rückstände und die Zusammensetzung sind garantiert.

An Station 3 gab es Kostproben und Tipps, wie man Blütenpollen zur Stärkung des Körpers und Wohlbefinden verwenden kann. Beim anschließenden Hock wurde der fachliche Austausch unter Mitgliedern und Gästen gepflegt.