Zehn Jahre Kapselendoskopie in Wangen: Kleine Minikamera auf großer Fahrt

Seit zehn Jahren gibt es am Westallgäu-Klinikum in Wangen die sogenannte Kapselendoskopie. Eine Minikamera im menschlichen Verdauungstrakt spielt dabei die Hauptrolle. Und der leitende Oberarzt Gernot Schrade, wie die Oberschwabenklinik weiter mitteilt.

Wie in einem Film laufen die Bilder vor ihm ab. Rund 40 000 an der Zahl. Hoch konzentriert sitzt Gernot Schrade vor dem Monitor. „Ich bin immer wieder begeistert“, sagt der leitende Oberarzt. Auch kleinste Strukturen aus dem Inneren des Darms sind sichtbar. „Die Bilder haben HD-Qualität par excellence“, freut sich der Internist. Plötzlich ein Klick. Schrade hält den Bilderlauf an. Er hat etwas entdeckt. Spuren einer Blutung. Aufgenommen von der Kamera an der Spitze einer zwei Zentimeter langen Kapsel, die langsam durch den Darm des Patienten gerutscht ist. „Diese Technik ist ein Segen für die Betroffenen“, sagt der Arzt.

Wie im Spionagefilm

Wie die Oberschwabenklinik weiter mitteilt, betreibt die Klinik für Innere Medizin am Westallgäu-Klinikum in Wangen seit zehn Jahren die Kapselendoskopie. Schrade ist demnach Wegbereiter und anerkannter Experte auf diesem Gebiet. Hält er die kleine Kapsel zwischen den Fingern, wirkt sie wie eine Minikamera aus einem Spionagefilm. „Es war damals eine neue Methode und ist es im Grunde heute noch“, erläutert der Arzt. „Die Oberschwabenklinik war unter den Ersten und wir sind bis jetzt vorne mit dabei.“ 800 Kapselendoskopien hat es in den letzten zehn Jahren am Westallgäu-Klinikum gegeben. Die Oberschwabenklinik liegt damit laut Mitteilung auf Platz vier unter allen baden-württembergischen Krankenhäusern.

Die Kapsel kommt zum Einsatz, wenn eine Spiegelung von Magen und Darm keine Auffälligkeiten ergeben hat, der Patient aber dennoch Blut verliert. Von oben kommt der Gastroenterologe in den Magen, von unten in den Dickdarm. Für den Dünndarm ist die Kapsel ideal, erläutert der Arzt. Sie hat längst Einzug in die medizinischen Leitlinien gehalten. In neun von zehn Fällen geht es beim Einsatz der Kapsel um den Verdacht auf eine Blutung. Daneben findet sie aber auch bei Anzeichen auf chronisch-entzündliche Darmerkrankungen oder beim Aufspüren von erblich bedingten Tumorleiden Verwendung.

Der Patient schluckt die Kapsel, die bis zu 14 Stunden lang zwei bis sechs Bilder pro Sekunde senden kann. Das Aufnahmegerät für die Daten trägt der Patient an einem Gürtel um den Bauch. Je nachdem, wie lange die Kapsel auf ihrem Weg durch Speiseröhre, Magen und Darm braucht, sind es am Ende zwischen 25 000 und 60 000 Aufnahmen. Wie schnell sie sendet, liegt an der Geschwindigkeit. Fällt sie in ein „Loch“ und nimmt Tempo auf, erhöht sich die Frequenz.

25 000 bis 60 000 Aufnahmen

Die Kapselendoskopie wird sowohl bei stationären Patienten der Oberschwabenklinik als auch bei Patienten, die von niedergelassenen Ärzten ambulant zugewiesen werden, eingesetzt, teilt die Oberschwabenklinik mit. In allen drei Akuthäusern in Ravensburg, Wangen und Bad Waldsee greifen die Mediziner auf diese Art der Diagnostik zurück.

Die Auswertung erfolgt OSK-weit nur in Wangen. „Man braucht sehr viel Erfahrung dafür“, betont Schrade. Eine Dreiviertelstunde sitzt er am Bildschirm, bis ein „Film“ vollständig vor ihm abgelaufen ist. „Manchmal muss man sich die Bilder auch zweimal ansehen“, erzählt er. Jede 20. Untersuchung führt dazu, dass der Arzt weitere Schritte empfehlen muss. In diesen Fällen geht es darum, das entscheidende Bild erkannt zu haben.