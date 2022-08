ZDF dreht in den Fachkliniken Wangen

Echten Klinikalltag zeigt das ZDF in seiner Reihe „Herz & Viren“, die mit neuem Material ergänzt wurde. Das Drehteam hat die Protagonisten – Natalie und Emilie sowie Arzt Robin Stier von den Waldburg-Zeil Fachkliniken Wangen – noch einmal besucht. Am Sonntag, 14. August, 17.15 Uhr, erleben die Zuschauer vor dem Fernseher, wie es Emilie und Natalie mit ihrer Long-Covid-Erkrankung weiter erging und welchen Aufgaben aktuell auf Robin Stier warten, heißt es in einer Ankündigung der Kliniken.

„Herz & Viren“ beleuchtet den Einsatz von Pflegerinnen und Pflegern, Ärztinnen und Ärzten sowie Hebammen für ihre Patienten, aber auch die Menschen dahinter, ihr Leben im Klinikalltag und privat. Mehrere Tage begleitete das ZDF-Team für diese Serie Robin Stier beruflich in der Rehabilitationsklinik für Kinder und Jugendliche an den Waldburg-Zeil Fachkliniken Wangen und privat. Er ist Oberarzt für Kinder- und Jugendmedizin und möchte Kindern und Jugendlichen helfen, die an Long Covid erkrankt sind.

Emilie ist 17 Jahre alt und wurde in Wangen im Allgäu umfassend behandelt. Ihr betreuender Arzt ist Robin Stier, und als erfahrener Kinder- und Jugendmediziner weiß er: Long-Covid-Patienten haben ein riesen Spektrum an Symptomen, denn Long Covid hat bis zu 200 unterschiedliche Erscheinungsformen. Robin Stier behandelt auch Natalie, die ebenfalls mit einer Long-Covid-Symptomatik in die Klinik kam. Gleichgewichtsstörungen, Geschmacks- und Geruchsirritationen, chronische Erschöpfung, schwere Depressionen.