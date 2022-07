Zaun umgefahren - Polizei sucht Zeugen

Vermutlich beim Ausparken aus einem gegenüberliegenden Parkplatz hat ein Fahrzeuglenker am Mittwoch gegen 16 Uhr in der Bernhard-Müller-Straße einen Metallzaun umgefahren. Der Unfallverursacher flüchtete im Anschluss, ohne sich um den entstandenen Schaden von rund 600 Euro am Zaun zu kümmern. Nach ersten Ermittlungserkenntnissen soll es sich bei dem Pkw des Flüchtigen um einen schwarzem VW Polo mit Zulassung im Bodenseekreis gehandelt haben. Das Polizeirevier Wangen bittet Personen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, sich unter der Telefonnummer 07522 / 98 40 zu melden.