Zahl der Briefwähler in Wangen steigt sprunghaft an

Mit Spannung wird der Ausgang der Bundestagswahl am kommenden Sonntag erwartet. Ein Ergebnis steht aber schon vorab fest: Noch nie gab es in Wangen so viele Menschen, die ihre Stimmen per Brief abgegeben haben. Ein Überblick zum Wahlprozedere und zu Besonderheiten.

Wer ist stimmberechtigt?

Wählen dürfen volljährige deutsche Staatsangehörige. In Wangen sind dies 20.156 Menschen. Das sind etwas weniger als beim letzten Urnengang im Jahr 2017. Damals waren es rund 20.300.

Wie viele Wahlberechtigte haben ihre Stimme bereits im Vorfeld abgegeben?

So viele wie noch nie. Das ist schon jetzt klar, obwohl auch noch auf den letzten Metern vor dem Wahltag Briefwahl beantragt werden kann. Stand Mittwochnachmittag hatten das 9965 Menschen getan. Julian Schmidberger, für den organisatorischen Ablauf von Wahlen zuständiger Fachbereichsleiter in der Hauptverwaltung, rechnet fest damit, dass die Marke von 10.000 Briefwählerinnen und Briefwählern noch überschritten werden wird.

Wie viele Menschen wählten zuletzt per Brief?

Deutlich weniger. Zum Vergleich: Bei der Bundestagswahl 2017 stimmten rund 5300 Wangenerinnen und Wangener auf diese Weise ab – schon damals ein Rekord. Bei der Landtagswahl im Frühjahr dieses Jahres waren es dann 8300 Wahlberechtigte. Dieser und der aktuelle Anstieg ist auf die Corona-Pandemie zurückzuführen. Dass jetzt noch mehr Menschen per Brief wählen, liegt laut Schmidberger an der erfahrungsgemäß zu erwartenden höheren Beteiligung bei Bundestagswahlen.

Wie reagiert die Stadt auf diesen Trend?

Seit Jahren passt sie bereits die Anzahl der Briefwahlbezirke nach oben an. Konkret: Während einst drei bis vier dieser Bezirke notwendig, gab es 2017 bereits fünf. Bei der Landtagswahl im März waren es zehn – und jetzt sind es elf. Auf diese Weise will die Stadt eine zügige Auszählung gewährleisten. So dürften, Stand jetzt, am Sonntagabend auf jeden dieser elf Bezirke knapp 1000 auszuzählende Stimmzettel entfallen.

Zugleich sinkt damit die Arbeit in den Wahllokalen vor Ort, wenn die Wahlhelferinnen und -helfer ab 18 Uhr die Umschläge öffnen. Deshalb hat die Stadt auch hier reagiert: Statt der bislang üblichen 18 konventionellen Bezirke sind es dieses Mal nur noch 17. Die Bereiche Deuchelried Dorf und Land wurden zusammengelegt. Julian Schmidberger begründet dies mit der Gefährdung des Wahlgeheimnisses. Denn sollte die Anzahl der in einem Wahllokal abgegebenen Stimmen unter 50 liegen, könnte manches Abstimmungsverhalten erkennbar werden.

Wo befinden sich die Wahllokale?

An den selben Orten wie bei der Landtagswahl im Frühjahr. Seinerzeit gab es vielfach Umzüge, um im Zuge der Pandemie Abstands- und andere Regelungen gewährleisten zu können. Vor allem in den Ortschaften bedeutet dies vielfach, dass sich die Wahllokale in den (Sport-)Hallen befinden.

Welche Corona-Regelungen gelten?

Im Wahlraum ist eine Maske zu tragen. Außerdem sind die Wählerinnen und Wähler aufgefordert, sich an den Eingängen die Hände zu desinfizieren. Ferner bittet die Stadt darum, selbst einen Stift mitzubringen. Gleichwohl stehen vor Ort ausreichend zur Verfügung, die stets desinfiziert werden. „2 oder 3G spielt allerdings keine Rolle“, so Fachbereichsleiter Schmidberger.

Welche Besonderheiten gibt es darüber hinaus?

Zunächst ist der Wahlbezirk Niederwangen dieses Mal ein besonderer, weil repräsentativer. Die dort abgegebenen Stimmzettel werden am Dienstag kommender Woche vom Statistischen Landesamt zur Auswertung abgeholt. Daher, erhalten Niederwangenerinnen und Niederwangener besondere Stimmzettel. Darauf werden sie aufgefordert, ihr Geschlecht sowie eine Altersspanne anzugeben. Mit diesen Informationen werten die Statistiker später generelles Wahlverhalten aus.

Per Brief wählenden SZ-Lesern ist zudem aufgefallen, dass bei Agnieszka Brugger, der Grünen-Direktkandidatin für den Wahlkreis Ravensburg, auf den Stimmzetteln der Vorname Agnes vermerkt ist. Nach Angaben von Landrat Harald Sievers liegt das daran, dass die Bundestagsabgeordnete im Personenstandsregister der Stadt Ravensburg mit diesem Vornamen eingetragen ist. „Das ist maßgeblich“, so der Landrat.

Wann ist mit einem Wahlergebnis für die Stadt Wangen zu rechnen?

Julian Schmidberger ist angesichts der zahlreichen Briefwählerinnen und -wähler vorsichtig und spricht von 21 Uhr oder später. In den Jahren zuvor war bei Bundestagswahlen stets 20 Uhr prognostizierte Maßgabe. Dass es in der Tat unter Umständen länger dauern kann, zeigte sich aber 2017. Damals wurde nach der Bundestagswahl die OB-Wahl ausgezählt. Weil es an der Auszählung in einem Briefwahlbezirk hakte, stand die Wiederwahl von Michael Lang erst um kurz vor 22 Uhr offiziell fest.

Gleichwohl hat sich die Stadt auch hier gewappnet: Vor vier Jahren waren 188 Wahlhelferinnen und -helfer im Einsatz. Jetzt sind es 213 und damit ähnlich viele wie bei der Landtagswahl im März.

Wo ist das Wangener Ergebnis am schnellsten zu erfahren?

Im Internet. Auf der Seite der Stadt (www.wangen.de) gibt es einen Pfad zur Bundestagswahl. Dort werden die ausgezählten Bezirke im Laufe des Abends ständig aktualisiert. Wie bereits bei der Landtagswahl, wird es das Angebot, die Auszählung auf einer Leinwand im Bürgerbüro des Rathauses zu verfolgen, nicht geben. Hintergrund dafür sind die Regelungen in Pandemie-Zeiten. Überdies steht es jedem frei, die Auszählung vor Ort in den Wahllokalen zu verfolgen. Auch kann man dort im Laufe des Tages den Wahlablauf verfolgen.