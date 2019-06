Wurde ein junger Mann aus Rache zur Falschaussage gezwungen?

Er sitzt schon in der JVA Hinzistobel, muss aber seine Zeit in der Ravensburger Justizvollzugsanstalt um einige Monate verlängern. Die Rede ist von einem jungen Mann, der jetzt wegen zwei weiterer Delikte vor dem Wangener Amtsgericht stand. Für eines, einen Einbruch, wurde er verurteilt. Der zweite Fall war aber verzwickter.

Denn dem Angeklagten wurde vorgeworfen, zusammen mit einem Komplizen in der Gastwirtschaft Fronwiesen Diebesgut im Wert von 300 Euro gestohlen zu haben. Dabei hätten die beiden sich mit einem Stein, den sie ins Fenster warfen, gewaltsam Zutritt verschafft. Dieser und weitere Sachschäden, die die Diebe bei ihrem Einbruch verursacht hatten, beliefen sich auf 5000 Euro.

Dass der Angeklagte an jenem Abend an der Tat beteiligt war, hatte dieser zunächst auch beim Verhör mit der Polizei bestätigt. Im Laufe der Gerichtsverhandlung räumte der junge Mann jedoch ein, dass sein Mittäter ihn genötigt habe, zu behaupten, er sei auch mit dabei gewesen. „Er wollte sich an mir rächen und hat mich unter Druck gesetzt“, erklärte der junge Mann. Denn als sein Kumpel im Knast saß, habe der Mann, der jetzt vor Gericht stand, die Wohnung des damals Inhaftierten leer geräumt. Zwar brachte der Geschädigte dies nie zur Anzeige, nötigte jedoch den Angeklagten angeblich, auf diese Weise eine Falschaussage zu machen.

Geständig war der junge Mann hingegen bei dem zweiten Vorwurf der Anklage. Dabei brachen er und zwei weitere Männer in den Keller eines Hochhauses bei Wangen ein. Dort hätten die Drei aus verschiedenen Vorratsräumen Eis und Wein gestohlen. „Warum sind Sie denn gerade in dieses Hochhaus eingedrungen?“, wollte der Richter wissen. Der Angeklagte erklärte, dass sie eigentlich Fahrräder stehlen wollten, aber keine zu finden waren.

Erst wenige Zeit vor der Gerichtsverhandlung war der junge Mann wegen Einbruchs, Diebstahls und Schwarzfahren inhaftiert worden und muss noch mehr als ein halbes Jahr im Gefängnis verbringen. Als Kind sei der heute 23-jährige zunächst bei einer Tante, dann im Heim aufgewachsen. Sobald es rechtlich möglich war, sei er diesem entflohen und habe allein gelebt. Wenn er seine Strafe abgesessen habe, wolle er eine Lehre zum Elektroniker machen, erzählte der Angeklagte dem Richter.

Einvernehmlich mit der Staatsanwaltschaft stellte der Richter den Einbruch in Fronwiesen sanktionslos ein. Für den Angeklagten sprach auch, dass er den Einbruch in das Hochhaus und das dortige Stehlen bedingungslos zugab. Unterm Strich sprach das Gericht eine weitere Gefängnisstrafe von drei Monaten aus.