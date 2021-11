Wunschbäume für bedürftige Kinder

Alle Kinder haben zu Weihnachten Wünsche. Einige davon sind leider nicht in der glücklichen Lage, dass ihnen diese Wünsche erfüllt werden können. Für diese Kinder organisiert die Kinderbrücke Isny/Leutkirch/Wangen gemeinsam mit der Kreissparkasse zu Weihnachten in jedem Jahr Geschenke, heißt es in einer entsprechenden Pressemitteilung.

In diesem Jahr könnten sich die Bürgerinnen und Bürger der Städte Wangen, Leutkirch, Isny, Kißlegg, Eisenharz, Amtzell, Neuravensburg und deren Teilgemeinden aktiv daran beteiligen, einem Kind aus der Regioneinen Weihnachtswunsch zu erfüllen.

Dazu werden in sieben Filialen der Kreissparkasse Ravensburg (Wangen, Leutkirch, Isny, Kißlegg, Eisenharz, Amtzell und Neuravensburg) seit dem ersten Advent Christbäume stehen, sogenannte Wunschbäume, die mit Sternen geschmückt sind. Jeder Stern enthält einen Wunsch in Höhe von etwa 30 Euro von 200 Kindern aus bedürftigen Familien aus der Region. Wer einen Wunsch erfüllen möchte, kommt in einer der Filialen der Kreissparkasse Ravensburg während der Öffnungszeiten vorbei und sucht sich einen Wunsch-Stern aus. Anschließend das Geschenk-Päckchen im Wert bis spätestens 13. Dezember wieder in einer der genannten Filialen abgeben. Das Päckchen muss zwingend mit dem Vornamen des Kindes und einer Nummer, die auf dem Stern steht, versehen sein. So kann die Anonymität der Kinder gewährleistet werden.

Die Kinderbrücke verteilt diese dann rechtzeitig vor Weihnachten über ein bestehendes Netzwerk durch Familienhilfe und Jugendamt an die jeweiligen Familien.

„Wir unterstützen diese Aktion sehr gerne und freuen uns über viele leuchtende Kinderaugen zu Weihnachten“, sagt Walter Braun, Leiter der Region Wangen-Leutkirch der Kreissparkasse, die den Platz für die Wunschbäume zur Verfügung stellt.

„Unser Dank gilt bereits heute allen Spenderinnen und Spendern. Sie können sicher sein, dass Sie vielen Kindern eine große Freude bereiten werden“, ergänzt Claudia Schneider, stellvertretende Vorsitzende der Kinderbrücke Isny/Leutkirch/Wangen.