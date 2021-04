Wundervolle Natur dient auch als Muntermacher

Wie schön die Natur auch im Detail ist, zeigt diese wundervolle Aufnahme von Sigmund Birle aus Neuravensburg, die dem Betrachter diese Biene optisch deutlich näher kommen lässt als dies mit bloßem Auge möglich wäre. Birle versteht das Foto auch als kleinen Muntermacher in schwierigen Zeiten. Denn er schreibt dazu: „Diese langwierige Pandemie lässt manchmal fast Hoffnungslosigkeit aufkommen. Doch ein Blick in die Natur zeigt mir fast jeden Tag, dass dies nicht sein muss. Es gibt es schon noch... das grenzenlose Eintauchen in die Genüsse des Lebens. Wir müssen nur noch ein wenig geduldig sein.“