Wunderle läuft in Ulm auf Platz drei

Am Sonntag ist Stephanie Wunderle von der SG Niederwangen in Ulm beim Einstein-Marathon die Halbmarathon-Strecke gelaufen. Stark besetzt durch die Deutschen und Baden-Württembergischen Meisterschaften auf dieser Distanz startete sie im ersten Starterfeld bei kühlen zehn Grad.

Nach sehr schnellen ersten zehn Kilometer musste sie auf der zweiten Hälfte durch die Stadt etwas Tempo raus nehmen und finishte in einer neuen persönlichen Rekordzeit von 1:25,53 Stunden und dem dritten Platz bei den Baden-Württembergischen Meisterschaften ihrer Klasse. Nicht ganz zufrieden mit sich selbst resümierte Wunderle am Ende: „Es fehlten nur 30 Sekunden auf den dritten Platz bei den deutschen Meisterschaften. Aber die Vorbereitungswoche lief mit kranken Kindern und viel Stress nicht optimal. Von dem her bin ich sehr zufrieden mit meiner persönlichen Bestzeit und freue mich nun auf die letzten beiden Wettkämpfe dieser Saison: dem Herbstlauf Niederwangen und dem Halbmarathon in Lindau!“