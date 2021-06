Workshop beschäftigt sich mit dem vielfältigen Wangen

Was macht Wangen besonders und vielfältig? Was bewegt die Menschen und wo und warum engagieren sie sich in Wangen? Wer das herausfinden möchte, ist in einem gemeinsamen Projekt der Integrationsbeauftragten des Landkreises Ravensburg und der Stadt Wangen im Allgäu genau richtig. Der Workshop findet am Mittwoch, 30. Juni, von 18 bis 20.30 Uhr und am Donnerstag, 1. Juli, von 18 bis 20.30 Uhr im Jugendhaus in Wangen statt.

Die Idee ist laut Pressemitteilung, gemeinsam spannende Menschen aus Wangen zu interviewen. Die Interviews werden aufgezeichnet und im Lauf des Sommers bis zur deutschlandweiten interkulturellen Woche im Herbst gezeigt. Vorbereitet werden die Interviews bei einem kleinen Workshop ein, bei dem die Interessierten das wichtigste Handwerkszeug an die Hand bekommen. In Absprache mit den Teilnehmenden starten die Interviews im Juli.

Anmeldungen sind bis spätestens Samstag, 26. Juni, bei der Integrationsbeauftragten der Stadt Wangen, Anita Mutvar per Mail über anita.mutvar@wangen.de oder telefonisch unter 07522 / 74294 möglich.