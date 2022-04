Wolfgangstraße in Wangen wird als Einbahnstraße gedreht

Im Zuge der aktuellen Bauarbeiten im Bereich Jahnstraße, Aumühleweg, Klosterbergstraße und Martinstorplatz wird die Verkehrsführung in der Wolfgangstraße geändert. Die Einbahnstraßenregelung wird daher ab Donnerstag, 21. April, gedreht, wie die Stadt weiter mitteilt. Demnach findet die Zufahrt in die Wolfgangstraße dann von der Jahnstraße aus statt und nicht mehr aus der Lindauer Straße. Die Parkplätze bleiben in diesem Zusammenhang bestehen und liegen am rechten Fahrbahnrand.