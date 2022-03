Wohnungsbrand in der Wangener Immelmannstraße

Einen Wohnungsbrand musste die Wangener Feuerwehr am Dienstagabend löschen. Menschen kamen zum Glück nicht zu Schaden.

Das Feuer war nach 18 Uhr in einer im ersten Stock gelegenen Wohnung eines Hauses in der Immelmannstraße ausgebrochen. In der Wohnung befanden sich zu diesem Zeitpunkt keine Personen, das restliche Gebäude wurde vorsichtshalber evakuiert.

Feuerwehr rechtzeitig vor Ort

Als die Feuerwehr eintraf, war das Feuer noch im Entstehen, berichtete am Abend Sprecher Achim Reißner. Der Brand konnte gegen 18.45 Uhr unter Kontrolle gebracht werden, anschließend gab es noch Nachlöscharbeiten.

Die Floriansjünger waren mit 35 Leuten mit acht Fahrzeugen vor Ort, vor allem aus Wangen, aber auch aus Deuchelried. Außerdem war das Rote Kreuz mit zwölf Personen im Einsatz. Hinzu kamen Rettungswagen, ein Notarztfahrzeug sowie die Polizei.

Zur Brandursache liegen laut Feuerwehr noch keine Informationen vor. Gleiches gilt für die Schadenshöhe. Laut Reißner hatten Nachbarn die Wehr alarmiert, nachdem sie Brandgeruch wahrgenommen hatten.