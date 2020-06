Wohnungen, Parkhaus, Veranstaltungsräume: Wie die Arbeiten auf dem Erba-Gelände vorankommen

Die Großbaustellen in der Erba sind auch in Zeiten von Corona weitergelaufen. Auf dem Gelände der früheren Baumwollspinnerei entstehen Wohnungen und Gewerbeflächen. Die Stadtverwaltung gibt einen Überblick über den aktuellen Stand.

Große Fortschritte habe in den vergangenen Monaten die Neue Spinnerei gemacht, heißt es in der Mitteilung der Stadtverwaltung. Bei einem Rundgang habe Investor Wolfgang Forster dem Wangener OB Michael Lang die laufenden Arbeiten erklärt. So seien im Erdgeschoss die meisten Deckenteile entfernt worden, sodass die Eisenstützen komplett freistehen. Er sei überrascht gewesen von der hohen Qualität dieser Stützen, so Wolfgang Forster. Sie könnten komplett stehen bleiben. Es reiche aus, sie abzustrahlen. Die Deckenteile hätten weichen müssen, weil sich dort Altlasten fanden, die anders nicht saniert werden konnten. So würden jetzt mit Zustimmung der Denkmalpflege Decken eingebaut, die dem Original sehr ähnlich sehen.

Da es fast keine tragenden Wände innerhalb des 37 Meter breiten Gebäudes gibt, würden sich riesige Hallen eröffnen. Am ganzen Gebäude seien nach und nach die Originalfenster entfernt worden. In den Wohnungen, die in den vergangenen Monaten in Holzbauweise auf dem zweiten Stock des Altbaus aufgebaut wurden, seien die neuen dreifach verglasten Fenster bereits eingebaut. Sie würden sich genau dem Zuschnitt der alten Fensterausschnitte anpassen.

Entstehen sollen Wohnungen mit unterschiedlichen Zuschnitten. Die hohen Räume würden es beispielsweise ohne Weiteres ermöglichen, eine „zweite Etage“ innerhalb einer Wohnung zu nutzen und dort beispielsweise ein Hochbett einzubauen. Große Fenster ermöglichen Ausblicke ins Grüne oder über die Dächer und Flächen rund um die Neue Spinnerei.

Wer öfter am Erba-Gelände vorbeikommt, kann auch Fortschritte am Pförtnergebäude wahrnehmen. Optisch am weitesten fortgeschritten sei der von der Straße gesehen hintere Teil des Gebäudes, in dem später Veranstaltungen verschiedener Art stattfinden sollen, teilt die Stadtverwaltung mit. Auf diese Weise könnten sich die Gewerke von hinten nach vorne arbeiten, erläutert Architekt Peter Angerhofer aus Ravensburg. In den vergangenen Monaten habe man von außen oft den Bagger im abgegrabenen Fußboden beobachten können. Er habe Raum für die Verlegung unterschiedlichster Leitungen geschaffen. Beheizt werde das Gebäude über das Fernwärmesystem der Stadtwerke.

Noch fehlen die Fenster am gesamten Gebäude sowie der Innenausbau. Dazu gehöre unter anderem eine große Wand im 20 mal 20 Meter großen künftigen Veranstaltungsraum, hinter der Tische und Stühle verschwinden sollen. Sie werde auch die Lüftungsanlage „verstecken“, und sie soll auch einen großen Teil des Schalls im Raum schlucken. Geplant sei, dass die Halle 2021 genutzt werden kann. Sie werde gefördert vom Bund über das Programm „Nationale Projekte des Städtebaus“.

Im mittleren, 300 Quadratmeter großen Teil des Pförtnergebäudes ist das Foyer geplant, und im vorderen Teil, dort wo früher der Pförtner über die Aus- und Eingehenden zur Erba wachte, sind eine Küche und ein Versammlungsraum vorgesehen. Fertiggestellt sei die Unterführung, die das Erba-Areal mit dem Auwiesengelände verbindet. Wegen des Baubetriebs bleibe sie jedoch bis auf Weiteres geschlossen. Steine und Erdreich, die derzeit auf dem Gelände lagern, sollen später zum Abfangen des Geländes auf der anderen Argenseite verwendet werden, wie die Stadt weiter mitteilt.

Im Parkhaus, das auch von Investor Wolfgang Forster gebaut wird, entstehen auf drei Etagen die Parkplätze für das Quartier für Bewohner, Mitarbeiter und Besucher. Geplant sei eine Verbindung über das Dach des Pförtnerhauses hinweg zur Neuen Spinnerei.

An der Front, die dem Parkhaus zur Straße hin vorgebaut ist, fehle derzeit noch ein Teilstück. Das aber sei durchaus im Plan und so vorgesehen. Denn die Fläche zwischen dem Parkhaus und dem Pförtnergebäude werde derzeit noch wegen der Bauarbeiten in der künftigen Veranstaltungshalle benötigt. Sobald es die Arbeiten dort zulassen, könne auch der Hof zwischen den beiden Gebäuden befestigt und dann das noch fehlende Wandstück eingesetzt werden. Hinter dieser Mauer sollen dann Fahrradparkplätze angelegt werden. Die Front, die an die alte Erba-Mauer erinnern soll, wird zum Schluss mit Stuckleisten und einem Blechgesims versehen, damit sie sich optisch an die benachbarten Gebäude anpasst, erläutert Bauherr Wolfgang Forster.