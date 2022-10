Wohlfühlatmosphäre im ICE hat ihren Ursprung im Allgäu

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit dem von Lindau kommenden „Go Ahead“ steigt der Reisende aus Wangen in der bayrischen Metropole in den ICE nach Frankfurt. Elegantes Dahinschweben durch herbstliche Landschaft in angenehmem Reiseambiente: Feine Sitzpolsterung, stilvoller Boden, Seitenwandungen und Decken in dezenter Holzmaserung, die ausklappbare Getränkeablage und das praktische Tischchen für den PC.

Diese Innenausstattungen haben es wahrlich in sich! Die Frage nach dem Woher führt nach Niederwangen, wo R. Buhmann 1986 als Holzbauingenieur den Sprung in die Selbständigkeit wagte und „GETA Interieur“ gründete. Neben zwei weiteren Standorten suchen inzwischen 130 Beschäftigte hier tagtäglich die bestmöglichste Lösung für Interieur-Lösungen von Schienenfahrzeugen. Für Auftraggeber aus der ganzen Welt.

„Als Komplettanbieter übernehmen wir mit unserer Kompetenz alles: von der Planung, der Herstellung bis hin zur Endmontage beim Kunden“, umreißt Projektleiter Hasel beim Betriebsrundgang das umfassende Knowhow der Firma. Stets werden dabei einzelne Elemente im Zug wie etwa Tischchen oder Ablageflächen nach den Bedürfnissen und Anforderungen entwickelt und verbessert und halten so die Messlatte hoch für die Ingenieure, Programmierer, Techniker und Facharbeiter des Hauses.

Die Tischplatte im Zugabteil: Aus einer Mehrschichtverbundplatte fräst die CNC-Maschine auf tausendstel Millimeter Genauigkeit die Grundform des Elements heraus, in einem Arbeitsgang gleich mit passenden Mulden für den Getränkebecher. Dem Kundenwunsch entsprechend sorgt eine hauchdünne Furnierschicht für gefällige Optik. Die überstehende Kunststoffumrandung bietet gesicherte Position der abgelegten Dinge bei der Zugfahrt; und gerade behinderte Personen schätzen die Griffhalterungen als zusätzlichen Halt.

Nach der Betriebsrunde bat die Juniorchefin Julia Buhmann ihre Gäste zu Tisch und sorgte mit Kaffee und süßen Stückle für eine gelungene Überraschung. „Wir haben einen fantastischen Einblick erhalten in Herausforderungen der heutigen Arbeitswelt; unser aller Respekt für ihre großartige unternehmerische Leistung!“, bedankte sich die Gruppe für den tollen Nachmittag.

GETA Wangen - Begegnungen sind weltweit möglich: vielleicht bei einer Fahrt mit dem Transrapid nach Schanghai, im Glacier Express nach Davos, im Bergbähnle aufs Matterhorn oder mit dem Katamaran nach Konstanz.