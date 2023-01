Wo Wangens Bürgerstiftung hilft und unterstützt

Die Stadt Wangen gibt den Bedürftigsten in der Bevölkerung jedes Jahr eine Weihnachtsgabe. Seit vielen Jahren trägt die Bürgerstiftung dazu bei, dass die Spende einen größeren Personenkreis trifft. Aus den Reaktionen, die bei der Stadt eingehen, wird regelmäßig deutlich, wie wichtig diese Gabe ist, heißt es in einer Mitteilung. Für manche Menschen bedeute sie, dass ein gutes Essen an Weihnachten auf den Tisch kommen kann. So manche alleinerziehende Mutter könne dadurch ihren Kindern ein Weihnachtsgeschenk kaufen. Allein für diesen Zweck stellt die Bürgerstiftung 8000 Euro bereit. Insgesamt hat die Bürgerstiftung Wangen im Jahr 2022 mit 52.000 Euro eigene Projekte und Initiativen gefördert, die dem Stiftungszweck entsprechen.

Musikalisches Weihnachtsmärchen

Familien waren auch im Blick, als die Kinderbrücke Isny, Leutkirch, Wangen auf die Bürgerstiftung zukam. Eigentlich war die Aufführung des musikalischen Weihnachtsmärchens Hänsel und Gretel nach der Oper von Engelbert Humperdinck mit Profi-Musikern der Kammerphilharmonie Bodensee-Oberschwaben bereits im Vorjahr geplant, musste aber pandemiebedingt ausfallen.

Gräfin Sophie von Waldburg-Zeil las die Geschichte. So freuten sich Familien mit Kindern umso mehr, dass sie jetzt in den Genuss eines schönen weihnachtlichen Märchenkonzerts kamen. Die Spende der Bürgerstiftung machte es unter anderem möglich, dass auch Familien ins Konzert kommen konnten, denen es ansonsten finanziell nicht möglich gewesen wäre.

Martinstorschule engagiert sich gärtnerisch

Die Martinstorschule, die sich in den nächsten Monaten gärtnerisch engagieren möchte, bat um Unterstützung für den Bau von Hochbeeten und ihre Bepflanzung. Im Sinne einer naturnahen Bildung und Erziehung war es für die Gremien der Bürgerstiftung auch hier selbstverständlich zuzusagen, heißt es in der Mitteilung der Stadt. Die Hochbeete werden demnach über den Winter gebaut, so dass im Frühjahr mit der Bepflanzung begonnen werden kann.

Das Wohnhaus St. Stephanus gibt es inzwischen seit drei Jahren in Wangen im Aumühleweg in direkter Nachbarschaft zur Landesgartenschau GmbH. Nun wurde um Unterstützung angefragt für eine ansprechendere Gestaltung des Vorplatzes als Treffpunkt für Menschen mit und ohne Behinderung. Zu diesem Zweck soll es mehr Sitzgelegenheiten, Schirme und Bäume geben, die den Platz beschatten.

Dankesbrief an Volker Leberer

Für die Bewohnerinnen und Bewohner der Seniorenheime in Wangen spielen seit Jahren Bruno Sontheim und entweder Rudi Keller oder Viktor Wieschalla als „Wangemer Duo“. Gern gehörte Gäste sind sie laut Schreiben auch beim Seniorenkreis der Gesamtkirchengemeinde St. Martin/St. Ulrich und bei der Fraternität der Behinderten. Die Bewohnerinnen und Bewohner, aber auch die Senioren von St. Martin und St. Ulrich zeigten sich als begeisterte Sängerinnen und Sänger, wenn die Musiker spielen.

Einen Dankesbrief erhielt der Vorsitzende der Bürgerstiftung, Volker Leberer, vom Sozialdienst von St. Vinzenz. Der Dank galt dafür, dass die Bürgerstiftung Wangen wöchentlich den Besuch einer Musiklehrerin der Jugendmusikschule Württembergisches Allgäu ermögliche, die auch Fachfrau für das Musizieren mit alten Menschen ist. Diese Abwechslung im Alltag komme ganz besonders gut an, heißt es in dem Schreiben.

30.000 für den Übergang in den Beruf

Insgesamt 30.000 Euro hat die Bürgerstiftung auf drei Jahre zur Verfügung gestellt, um Schülerinnen und Schülern der Martinstorschule den Übergang von der Schule ins Berufsleben zu erleichtern. Inzwischen ist die zweite Tranche geflossen, berichtet die Stadt weiter.

Des Weiteren engagierte sich die Bürgerstiftung in Literaturprojekten für die 3. und 4. Klassen der Martinstorschule, der Berger-Höhe-Schule, der Gemeinschaftsschule, der Grundschule Leupolz, der Grundschule Primisweiler mit insgesamt 4000 Euro. Das bereits für 2020 geplante und pandemiebedingt ausgefallene Sicherheitstraining für Schüler der Grundschulklassen wird 2023 an der Berger-Höhe-Schule aufgenommen.

Tafelladen durch Einkäufe unterstützt

Auch ein Projekt zur politischen Bildung für Jugendliche und junge Erwachsene durch die Organisatoren des Musikfestivals „Allgäu’s Finest“ wurde von der Bürgerstiftung gefördert. Beim Kiosk am Jugendhaus wurde eine attraktive Außenanlage bezuschusst, berichtet die Stadt ferner.

Angesichts der vielen Menschen, die aus der Ukraine geflüchtet sind, habe die Bürgerstiftung außerdem den Kauf von Lehr- und Lernmitteln für den Sprachunterricht ermöglicht. Mehrfach unterstützte die Bürgerstiftung Wangen den Tafelladen, der 2022 zunächst wegen der Pandemie, dann aber auch wegen der vielen Geflüchteten in schwieriger Zeit wirkt, über direkte Einkäufe vor Ort. In Summe flossen auch hier 8000 Euro.

Otto Lautenschlager hat aufgehört

Die letzte Sitzung der Bürgerstiftung im zurückliegenden Jahr hat aber nicht nur eine Reihe guter Nachrichten für jene gebracht, die Förderungen erhalten. Sie bedeutet auch eine erneute Zäsur für die Arbeit des Stiftungsrats: Otto Lautenschlager gab bereits zum 30. November sein Amt ab und wurde von Vorstand Volker Leberer und OB Michael Lang verabschiedet.

Zehn Jahre hat Otto Lautenschlager den Weg der Bürgerstiftung begleitet – zunächst als Gemeinderat, dann als Gründungsmitglied und zuletzt gut vier Jahre als Vorsitzender des Stiftungsrats. Mit Beginn der Planungen zum Stiftungshaus, das 2023 in Nachbarschaft der Hospitalstiftung entstehen soll, brachte er im Bauausschuss auch seine berufliche Kompetenz in Sachen Immobilien ein.

Stiftungshaus mit Gymnastikraum

Entsprechend würdigende Worte fanden Volker Leberer für die Bürgerstiftung und OB Lang aus Sicht der Stadt. Sie dankten laut Mitteilung dem scheidenden Mitglied für wichtige Impulse. Der wichtigste sei die Übergabe des Vermögens des Hallenbadfördervereins an die Bürgerstiftung gewesen. Diese Summe von 560.000 Euro ermögliche erst den Bau des Stiftungshauses, so wie er jetzt geplant ist, mit einem Gymnastikraum im Erdgeschoss.

Paul Müller folgt auf Lautenschlager

Otto Lautenschlager selbst blickte in seiner Dankesrede auf „70 glückliche Jahre“ zurück, in denen er sich immer zum Wohl der Bürgerschaft seiner Stadt einsetzen wollte. Nun sollten seine Frau und die Enkel mehr von ihm haben.

Als Nachfolger bewarb sich Paul Müller, als dessen Stellvertreterin Maria Braun. Beide wurden in geheimer Wahl einstimmig gewählt.