Wo hat Neuravensburg Nahwärme-Potential?

So entsteht Biogas

Biogas entsteht durch Vergärung organischer Stoffe in feuchter und warmer Umgebung und unter Luftausschluss. Das Endprodukt besteht aus Methan, Kohlendioxid und in geringer Menge aus anderen Gasen wie Schwefelwasserstoff. Biogas wird als gute Ergänzung zu den regenerativen Energieträgern Wind und Sonne gesehen, da es witterungsunabhängig erzeugt und gespeichert werden kann. Die organischen Stoffe, die in der Anlage vergoren werden, haben bis zur Verbrennung genauso viel CO2 gebunden wie bei der Verbrennung freigesetzt werden. Es erfolgt also kein zusätzlicher Ausstoß von CO2. Deshalb spricht man bei der Verbrennung von Biogas von CO2-neutral. (kbo)