WM-Gold für Kämpfer der Karateschule Imeri

Die Karateschule Imeri aus dem Allgäu hat erfolgreich an der Karate-WM der IKU (Internationale Karate Union) im italienischen Caorle teilgenommen. Dabei gewann das Team Deutschland die Goldmedaille.

Die Allgäuer Thomas Petek, Tom Fimpel und Enis Imeri kämpften mit dem Kölner Arnold Bol im Shobu Ippon Team Kumite in der offenen Klasse. In der ersten Runde siegte das deutsche Team mit 2:1 gegen Nordirland. Mit dem gleichen Ergebnis bezwang die deutsche Mannschaft anschließend Brasilien. Im Finale trat das deutsche Team gegen Gastgeber Italien an und setzte sich mit 2:1 durch. Damit holte die deutsche Mannschaft die Goldmedaille. Enis Imeri von der Karateschule Imeri ist nicht nur stolz auf das gesamte Team, sondern freut sich, dass sich auch, dass sich die harte Vorbereitung auf die WM gelohnt hat.

Bei den Einzelwettbewerbern erreichte Enis Imeri nach einer zehnjährigen Wettkampfpause in der Shobu Ippon Kumite Klasse (18 bis 40 Jahren) Open Class das Halbfinale. Den ersten und zweiten Kampf gewann er jeweils mit 2:0 gegen italienische Gegner. Im dritten Kampf verlor er hauchdünn gegen einen Argentinier. Den darauffolgenden Kampf um Bronze gegen einen Nordiren entschied er mit 2:0 für sich und gewann bei einer maximalen Poolbesetzung von 18 Teilnehmern die Bronzemedaille. Nora Köpf, Main Kutter, Thomas Petek, Tom Fimpel und Arnold Bol starteten ebenfalls in den Einzelklassen Sobu Ippon und Shobu Sanbon. Köpf und Kutter verloren ihre Kämpfe in Runde zwei. Petek und Fimpel schieden jeweils in der ersten Runde aus.