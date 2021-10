Witzige Reise durch zwei Kulturen

Roberto Capitoni ist am Samstag, 30. Oktober, um 20 Uhr mit der Comedy „Sex und Dolcevita – Mein Leben zwischen Amore und Kehrwoche“ im Dorfgemeinschaftshaus Deuchelried, Kirchplatz 2 zu sehen. Capitoni kredenzt Comedy vom Feinsten, wie es in der Ankündigung heißt.

In seinem Bühnenprogramm begibt sich Capitoni auf die Suche nach seinen Wurzeln und letztlich nach sich selbst. Dabei fragt er sich mit zunehmendem Alter immer häufiger: Wer oder was bin ich? Und wenn ja, spielt es eine Rolle? Ein großer Deutscher, gefangen in einem kleinen italienischen Körper? Mit schwäbischer Seele? Oder gar umgekehrt? Der zuverlässige, sparsame und ordnungsliebende Schwabe oder der spendable, spontane und zu jeder Feier bereite Südländer? Spätzle al dente oder doch lieber Spaghetti mit Rote Beete?

Capitoni erzählt von ebenso liebenswerten wie skurrilen Erlebnissen mit seinem Patenonkel Luigi, vom Aufwachsen in Isny im Allgäu, einer verträumten schwäbischen Kleinstadt. Von seinem Lieblingssport Fußball, bei dem auch zwei Herzen in seiner Brust schlagen, und natürlich von dem täglichen Chaos in seiner eigenen Mehrnationenfamilie.

Der Bühnenkünstler spielt alle Rollen selbst. Utensilien braucht er dazu keine – sein Bewegungstalent, die akrobatische Mimik, der quirlige Körper und großartige Geschichten genügen, um den Zuschauern viel Spaß zu bereiten.

Karten gibt es im Vorverkauf im Gästeamt Wangen, Bindstraße 10,Telefon 07522 / 74 211, Reservierungen nimmt Maria Neumann, E-Mail maria.neumann49@t-online.de, Rufnummer 07522 / 29 131, online unter www.reservix.de oder ab 18 Uhr an der Abendkasse unter Telefonnummer 0171 / 5272351. Es gilt die 3G-Regel.