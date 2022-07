Wird Wangens Stadthalle zur Wärmehalle?

Was passiert in Wangen, wenn das Gas knapp wird? Mit dieser Frage beschäftigt sich die Stadtverwaltung derzeit intensiv – und hat einen ersten Maßnahmenkatalog vorgelegt. Der sieht die Absenkung von Raumtemperaturen ebenso vor wie die Einrichtung von Wärmeräumen oder die mögliche frühzeitige Schließung des Freibads. Bis zur letzten Ratssitzung vor der Sommerpause am 25. Juli soll das dreistufige Konzept laut Mitteilung konkret vorliegen.

Was der Notfallplan des Bundes besagt

Am 23. Juni 2022 wurde vom Bund die zweite Stufe des Notfallplans Gas, die so genannte Alarmstufe (Eskalationsstufen: Frühwarnstufe, Alarmstufe, Notfallstufe), ausgerufen. Sollte der Notfall eintreten, wird die Bundesnetzagentur zum „Lastverteiler“, berichtet die Stadt. Und erklärt: „Es ist damit zu rechnen, dass dann bestimmte Verbrauchergruppen geschützt werden sollen. Bei öffentlichen Gebäuden ist hingegen mit Einschränkungen zu rechnen.“ Ausgenommen sei die kritische Infrastruktur. Bei Freizeiteinrichtungen sind nach Einschätzung der Verwaltung Folgen wahrscheinlich. Dies habe die Bundesnetzagentur bereits angekündigt.

Was die Stadt zuerst tun will

Zur Stufe eins des dreistufigen Maßnahmenkatalogs gehört bislang unter anderem die Absenkung der Raumtemperatur in allen kommunalen Gebäuden auf maximal 20 Grad. Ein Grad Absenkung bringe sechs Prozent Energieeinsparung. So soll auch Warmwasser nur noch dort bereitstehen, wo dies unbedingt erforderlich ist. Und um unnötiges Heizen zu vermeiden, sollen Gebäude an Brückentagen geschlossen bleiben.

Die Heizungsanlagen in den kommunalen Gebäuden sollen dort, wo es noch nicht geschehen ist, im Sommer und Herbst gewartet und neu eingestellt werden. Hausmeister und Hausverantwortliche sollen für die neue Lage besonders sensibilisiert werden, kündigt die Stadt an.

Welche Folgen Stufe zwei hat

Stufe zwei kommt spätestens, wenn es darum geht, Verbraucher vom Netz nehmen zu müssen. Die Stadt rechnet fest damit, dass man die Kommunen spätestens dann bei der Gaseinsparung in die Pflicht nehmen wird, um das Gewerbe und vor allem die Versorgung der Privathäuser zu sichern. In Stufe zwei sollen Gebäude und Anlagen nach Prioritäten beurteilt werden. Die Frage ist demnach jeweils: Sind sie nicht verzichtbar, sind sie notwendig oder verzichtbar? Das bedeutet auch, man wird sehen müssen, wo die Pflichtaufgaben liegen und wo nicht. Und man wird schauen, gibt es – falls Gebäude geschlossen werden müssen – alternative Unterbringungsmöglichkeiten in Gebäuden, die beispielsweise an der Nahwärme hängen.

Überlegungen zu kommunalen Gebäuden

Die Nutzung von Wohngebäuden hat nach den aktuellen Überlegungen Vorrang, dasselbe gilt für Schulen und Kindergärten. Möglich wäre aber, beispielsweise den Freibadbetrieb entweder vorzeitig oder stufenweise zurückzufahren, heißt es in dem Schreiben. Überlegt wird auch, wie mit städtischen Gebäuden in nicht kommunaler Nutzung umzugehen ist, sofern sie sich nicht auch als Wärmehalle eignen könnten.

Nahwärmenetz hilft der Stadt jetzt weiter

„Was über Jahre hinweg im Prozess des European Energy Award verfolgt wurde, nämlich der Anschluss von großen städtischen Gebäudekomplexen in der Kernstadt an die Nahwärmeversorgung, hilft der Stadt in dieser schwierigen Lage“, sagt OB Michael Lang. Denn dadurch könnten auch Gebäude für Zwecke einer Wärmehalle für die Bevölkerung angeboten werden, wenn der Krisenfall und damit auch die dritte Stufe eintreten würde. Dafür eignen sich insbesondere die großen Hallen wie die Stadthalle, die Turnhalle der Berger Höhe Schule und die Lothar-Weiß-Halle. Aber auch das Alte Spital und andere Schul- und Verwaltungsgebäude sind denkbar.

Weiterer Ausbau wird angekündigt

Wichtiger denn je ist laut Stadt der zügige Ausbau der Nahwärmeversorgung. Der Netzausbau erfolge in Schritten. Auch das verfügbare Wärmevolumen soll schrittweise ausgebaut werden. Fest vorgesehen ist, das Schulzentrum im Ebnet mit Realschule, Turnhalle, Grundschule und Kindergärten im Jahr 2023 an die Nahwärmeversorgung anzuschließen. Weitere Gebäude sollen rasch folgen.