Wirbel um „Langsgartenschau“: Die satirische Jahresvorschau für Wangen und Region

Was passiert wohl alles im neuen Jahr? Die SZ-Redaktion hat dazu in die Glaskugel geschaut und verrät das Wichtigste vorab.

Nachfolgend die (nicht ganz ernst gemeinte) Vorschau auf 2023:

Januar

Nach dem Aus für diverse Direktverbindungen auf den Bahnstrecken in der Region klagen Pendler – und haben Erfolg: Der Bundesgerichtshof stuft den aktuellen Winterfahrplan aufgrund der ständigen Verspätungen und Ausfälle als Glücksspiel ein. „Der Spielausgang, nämlich das Eintreffen eines Zuges, ist ausschließlich vom Zufall abhängig“, heißt es in der Urteilsbegründung.

Mit Folgen für die Bahnhöfe: Da diese fortan juristisch als Spielhallen gelten, muss Christian Skrodzki, Eigentümer des Wangener Gebäudes, wie gesetzlich vorgeschrieben alle Fenster mit Sichtschutzfolie abkleben.

Das Landesverkehrsministerium reagiert sofort: Es streicht alle direkten Schülerverbindungen zwischen Aulendorf, Leutkirch und Wangen. Der Grund liegt auf der Hand: Minderjährige dürfen Spielhallen bekanntlich nicht betreten.

Februar

Nicht nur Züge haben im Allgäu Verspätung, auch der für Januar geplante Baustart beim Abriss und Neubau der Brücke in Herfatz verzögert sich. Die damit verbundene Vollsperrung der B32 hat dank eisiger Temperaturen und kreativer Lösungsansätze des Regierungspräsidiums (RP) dafür weniger gravierende Folgen als erwartet, weil die Behörde ab Herfatz eine zusätzliche Umleitung auf der zugefrorenen Argen Richtung Wangen erlaubt.

Einzig am Argenzusammenfluss kommt es zu Problemen: Dort scheppert es häufiger. Im Wangener Gemeinderat setzt daraufhin eine Debatte um die Umwandlung des neuen Kreuzungsbereichs in einen Kreisverkehr ein.

OB Michael Lang kann aber nur mit den Schultern zucken: Da es sich um eine provisorische Bundesstraße handele, sei die Stadt nicht zuständig, auch Tempo 30 dürfe sie auf der spiegelglatten Fahrbahn nicht einrichten. Die Diskussion erledigt sich mit dem gegen Monatsende einsetzendem Tauwetter von selbst, die Pläne für den Kreisel werden auf Eis gelegt.

März

Erneut reagiert das RP erstaunlich flexibel und richtet stattdessen einen Fährverkehr auf der aufgetauten Argen ein. Den Zuschlag für den Betrieb erhält die auf diesem Gebiet unerfahrene Deutsche Bahn, deren Schiffe älteren Baujahrs sich wenig überraschend ständig verspäten.

Pünktlich sind nur die modernen, zusätzlich angemieteten Yachten des im Gewerbegebiet Geiselharz/Schauwies ansässigen Bootsbauers „SAY“, bei denen jedoch das 49-Euro-Ticket nicht gilt. Autofahrer nehmen die Malaise erstaunlich gelassen hin: „Spätestens am Wangener Bahnübergang hätte ich eh im Stau gestanden“, bekundet ein Berufspendler – und kündigt an, auf den Zug umzusteigen.

Einige Tage später meldet sich der Mann entsetzt in der SZ-Redaktion und rät von einer Nachahmung ab. Er habe ständig mit ausfallenden Zügen zu kämpfen. Und auf die verspäteten müsse er in zwielichtigen Spielhallen warten.

April

Der Klöppelspitzenkongress findet schon wieder in Wangen statt. Mitten in der Großveranstaltung machen unschöne Gerüchte die Runde, wonach bei der Vergabe nicht alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Bei Recherchen namhafter deutscher Medien kommt zudem heraus, dass auch bei der Vergabe der Landesgartenschau an Wangen im Jahr 2010 Geld im Spiel gewesen war.

Die Spur führt unter anderem nach Katar, wo eine Briefkastenfirma mit der Beschriftung „Langsgartenschau“ auftaucht. Ein Schreibfehler? Wohl kaum, denn Hacker des Bundeskriminalamts finden heraus, dass der OB das gleiche Passwort für seinen Dienst-Laptop benutzt. Damit hat Deutschland sein Sommermärchen 2.0, und der Begriff „Langsgartenschau“ wird Unwort des Jahres.

Mai

Es ist eine sehr enge Abstimmung im Amtzeller Gemeinderat, doch der Antrag auf einen Männerbeauftragten zur Verteidigung der Gleichberechtigung geht mit einer Stimme Mehrheit durch. Zuvor hatte Hans Roman, stellvertretender Bürgermeister, eine flammende Rede über die Sorgen und Nöte von Männern, auch im von Frauen dominierten Rathaus, gehalten: „Unser Bauamtsleiter bekommt schon Post mit der Ansprache Herr Halderin, und als jüngst eine Toilette im Rathaus saniert wurde, mussten Männer ausweichen.“

Roman vergaß nicht darauf hinzuweisen, dass auch das Gendern auf Betreiben von Bürgermeisterin Manuela Oswald massiv ins Gremium eingezogen sei: „Zum Glück ist der Antrag hierzu kürzlich gescheitert.“ Der Weiler Luppmanns hätte in Luppfraus, die Martinstraße in Martinastraße und, ganz futuristisch, Pfaffenweiler in Pfaffinnenweiler umbenannt werden sollen.

Juni

Der geplante MTB-Trail bei Epplings liegt immer noch auf Eis. Aus Protest veranstalten die Mountainbiker in Anlehnung an die sogenannten Spaziergänger jeden Freitag unangemeldete „Spazierfahrten“. Die laut Ankündigung „selektive“ Demonstrationsstrecke führt durch die gerade erst fertiggestellten, innerstädtischen Grünanlagen zur Gartenschau: beispielsweise über die Betontreppe im Entenpark, dann weiter zum abgeflachten und bereits bepflanzten Ufer an der Argeninsel, bis hin zu den Erdhügeln beim neuen Gehrenberg-Sportpark.

Vorteil der Strecke: Die von der Stadt zu Hilfe gerufene Polizei kann mit ihren Einsatzwagen nicht folgen. So wächst die Zahl der Mountainbiker von Woche zu Woche an. Der einst heftig geforderte MTB-Trail ist bald kein Thema mehr.

Juli

Photovoltaik-Freiflächenanlagen schießen auch im Württembergischen Allgäu wie Pilze aus dem Boden. Um die Suche nach erneuerbaren Energien zu fördern, startet das Land zudem einen Modellversuch an der A 96 bei Waltershofen. Auf einem zwei Kilometer langen Autobahnabschnitt wird zwischen den hohen Schutzwällen links und rechts ein mit PV-Modulen bestücktes Solardach gespannt.

Dagegen regt sich jedoch bald Protest: Die Anlieger können nicht mehr schlafen, weil der neue Photovoltaiktunnel den gewohnten Verkehrslärm schluckt und man nun bei Nacht störende Naturgeräusche wie Vogelgezwitscher, Kuhglocken oder Waldesrauschen hört.

Kißleggs Bürgermeister Dieter Krattenmacher lädt deshalb Landesverkehrsminister Winfried Hermann zu einer Podiumsdiskussion ein. Und handelt im Hinterzimmer einen grün-schwarzen Deal aus: Das Solardach über der Autobahn wird wieder abmontiert, die PV-Module werden aber spätestens bis 2025 anderweitig verwendet – als Dach über einer Kißlegger Umgehungsstraße.

August

Ein knappes Jahr vor dem Start der Landesgartenschau 2024 ist der letzte Baustein zur Finanzierung des Aussichtsturms auf dem Schönbühl oberhalb der Argenwiese gefunden. Ergänzend zu den Fahrrad-Rikscha-Touren über die sieben Brücken des Gartenschaugeländes will die Stadt betuchteren Besuchern einen besonderen Ein- beziehungsweise Überblick über das Gelände bieten: einen „Rundflug“ mit dem Heißluftballon.

Um das zeitraubende Starten und Landen zu umgehen – und möglichst vielen Besuchern die Co-Finanzierung des Turms zu ermöglichen – wird eine Plattform auf dem Turm zum Start- und Endpunkt der Ballonfahrt. Noch nicht abschließend geklärt ist, inwieweit der von OB Lang erhoffte Zeppelin den Aussichtsturm als Ankerplatz nutzen kann.

September

Die Klage von Kißleggs Bürgermeister Dieter Krattenmacher, zu wenig in das Landesgartenschaukonzept der Nachbarstadt integriert zu sein, stößt in Wangen auf Gehör. OB Lang verweist auf die Vorteile der tollen Zugverbindung und wirbt dafür, dort einen vorgelagerten Posten einzurichten.

Der Lions-Club, der für seine Weihnachtspyramide ohnehin ein Plätzchen für die Zeit zwischen Januar und November sucht, wittert seine Chance: „Wir stellen sie in der Nähe des Kißlegger Bahnhofs auf – als Eintrittskartenhäuschen für die Gartenschau.“

Statt der Engel sollen sich Bahnschranken drehen – als stiller Protest für die ersehnte, aber weiter im Genehmigungsverfahren feststeckende Bahnunterführung. Auf den Flügeln sollen zudem Solarpanels installiert werden, mit denen die Gemeinde über die dabei erzeugte Energie Geld verdient. „Die Besucher können auch gerne unsere kostenpflichtigen Parkplätze am Strandbad verwenden“, so Krattenmacher mit einem Lächeln.

Oktober

Auch in diesem Winter ist die Stadt Wangen zum Energiesparen aufgerufen. Die Eisbahn Stefanshöhe wird deshalb endgültig auf Eis gelegt. Als Ausgleich beantragt die Verwaltung beim Regierungspräsidium, die neu gestaltete Auenlandschaft in Hiltensweiler mit Argenwasser zu fluten und als Eislaufwiese zu nutzen.

Das DRK errichtet zur Rettung Verletzter einen Steg, in dem ein namhafter, in unmittelbarer Nähe wohnender Unternehmer auch eine „Sommernutzung“ anstrebt: „Wir werden E-Boote anschaffen. Sollte der Parkplatz an der Erba überfüllt sein, können die Landesgartenschau-Besucher Hiltensweiler zum Parken nutzen und werden von hier aus zum Eingang geschippert.“

November

Die neue Kreissporthalle wird mit einer Festgala eingeweiht, Hauptredner ist der neue Landrat Christian Natterer. Nachdem es im Frühjahr bei der Wahl im Kreistag ein Stimmenpatt zwischen den CDU-Kandidaten Harald Sievers und Utz Remlinger gegeben hatte, schlug sich der ambitionierte Wangener Christdemokrat, für Beobachter wenig überraschend, selbst als „gute Alternative“ vor – und wurde kurz vor Mitternacht vom übermüdeten Gremium tatsächlich gewählt.

Bei seinem Heimspiel in der neuen Sporthalle nützt Natterer dann die Gelegenheit, für den dritten Band seiner autobiografischen Trilogie zu werben. Nach „Mein Weg in die ganz große Politik“ und „Ich bin dann mal weg: Auf dem Pilgerweg von Berlin zurück ins Allgäu“ (die SZ berichtete mehrfach in der Glaskugel) kündigt der einstige Kurzzeit-Bundestagsabgeordnete den letzten Teil mit dem Titel „Mein Leben für den Landkreis“ an. Der Applaus in der Halle ist höflich.

Dezember

Der Fahrplanwechsel am Jahresende bringt Wangen doch noch einen Fernverkehrshalt. Der Wunschtraum der Stadt wird damit im Jahr der Landesgartenschau 2024 wahr. Als Grund für den neuen Eurocity-Halt nennen Deutsche und Schweizerische Bahn in einer gemeinsamen Erklärung die „immer noch chronische Überlastung“ der eingleisigen Strecke zwischen Lindau und Memmingen.

Demnach sei der Schweizer ECE bei der Fahrt durch die Allgäustadt regelmäßig eh im Schritttempo unterwegs oder müsse gar einen „Signal-Warte-Stopp“ einlegen. Deshalb könne man auch gleich einen offiziellen Halt in Wangen einplanen, ohne viel Zeit zu verlieren.

Der Lieferservice im Bahnhof reagiert umgehend und bietet ab Dezember für Schweizer Gäste eine Pizza Helvetica an (mit Tomaten und Mozzarella in Form der eidgenössischen Flagge). Das dortige Puppentheater lockt zudem Schweizer Familien mit einer Kinderfassung von „Wilhelm Tell“. Und OB Michael Lang? Der schenkt dem Arbeiter im Wangener Bahnhofsstellwerk eine Jahreskarte zur Gartenschau – für die „gute Arbeit“ in den vergangenen Monaten...