„Wir werden in diesem Jahr nicht spielen“: Die Burgbühne Neuravensburg muss sich neu aufstellen

Von Landesdienst Baden-Württemberg

Der Automobilzulieferer ZF schließt den Verlust von Arbeitsplätzen in Deutschland nicht grundsätzlich aus. „Es kann sein, dass wir uns in den nächsten Jahren darauf einstellen müssen, dass das deutsche Exportmodell beispielsweise aufgrund von Zöllen nicht mehr funktioniert“, sagte ZF-Chef Wolf-Henning Scheider dem „Südkurier“ (Samstag). „Dann müssten wir Produktion stärker in Länder verlagern, in denen die Fahrzeuge gebaut werden. Wenn das passiert, könnte es schon sein, dass wir nicht alle Arbeitsplätze hier halten können.