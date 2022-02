Wir sind mehr - mehr was denn eigentlich?

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In vielen Gesprächen und Konferenzen haben wir unsere Schule unter die Lupe genommen und das System Gemeinschaftsschule evaluiert. Was macht es aus, in Amtzell an der GMS eine glückliche Schulzeit zu erleben? Warum können wir unsere Schule empfehlen?

Viele Parameter sind vorgegeben. Da gibt es den verbindlichen Bildungsplan für alle Sekundarstufe 1 - Schulen, verbindliche Prüfungen, die zum Realschulabschluss oder zum Hauptschulabschluss führen beziehungsweise den Übergang auf ein Gymnasium vorbereiten, und zusätzlich sagen wir: Wir sind mehr!

Mehr Gemeinschaft durch kleine Klassen bei sehr guter Lehrer*innenversorgung; Mehr Individualisierung durch das Unterrichten in Niveaustufen; Förderung von Talenten und Stärken; Mehr Vertrauen durch Coaching und Klassengemeinschaftsstunden; Mehr Werte durch klare Regeln und einem wertschätzenden Miteinander; Mehr Austausch, mehr Gespräche; Mehr Eigenmotivation, mehr Mut, mehr Leistung, mehr Zukunft und: Was lange währt wird ziemlich gut!

In unserem Schulfilm werden knappe, prägnante Sequenzen aus dem ganz normalen und doch besonderen Schulalltag an der Gemeinschaftsschule gezeigt.

Das Lehrer*innen-IT-Team schaffte es mit großem Engagement, alle Links, QR-Codes und Bilder in die Homepage einzupflegen, sodass die Technik in diesem Jahr ermöglicht hat, dass trotz geschlossener Schultüren Gespräche zwischen Eltern und Lehrkräften sowie ansprechende Mitmachangebote für die interessierten Viertklässler virtuell stattfinden konnten. Der digitale Tag der offenen Tür war resümierend eine gelungene Alternative zum realen Tag der offenen Tür. Für alle Interessierten, die sich zusätzlich die Schule ansehen möchten, gibt es Schulführungen nach Voranmeldung. Hier können die Viertklässler und ihre Eltern dann echte Schulluft schnuppern und erste Einblicke in das Leben eines Sekundarschülers erhalten.

Vorher lohnt sich ein Blick auf die Homepage https://www.schulzentrum-amtzell.de, denn hier heißt es: Wir bieten mehr.