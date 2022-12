Winterzauber an der Gemeinschaftsschule Wangen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach langer Coronapause feierte die Grundschule der Gemeinschaftsschule Wangen im Allgäu, einen Tag vor den Weihnachtsferien, ihren traditionellen Winterzauber auf dem Pausenhof der Grundschule. Mit einem Schattentheater, Tanzeinlagen und musikalischen Beiträgen wurde gestartet und endete mit einem spektakulären Feuertanz. Die 150 Schüler samt Eltern hatten einen großen Spaß dabei. Für weihnachtliche Stimmung sorgten hübsch geschmückte Hütten samt Feuerschalen, die die vielen Eltern und Gäste zum Verweilen einluden. Für das leibliche Wohl wurde mit Kinderpunsch, Glühwein, Bratwurst und leckeren Waffeln gesorgt. Aufgrund des großen Ansturms bildeten sich vor den Verkaufsständen teils lange Schlangen. Die gesamten Einnahmen gehen gerecht verteilt in die jeweiligen Klassenkassen. Alles in allem ein gelungener Auftakt in die Weihnachtsferien.