Wilde Verfolgungsjagd von Ravensburg nach Wangen

Brandgefährlich und zugleich filmreif war eine Flucht von drei Männern per Auto vor der Polizei am frühen Sonntagmorgen zwischen Ravensburg und Wangen. Die Verfolgungsjagd, bei der Alkohol und Drogen im Spiel waren, endete mit Festnahmen. Einer der Männer leistete überdies Widerstand.

Frühmorgens der Polizei aufgefallen

Die Männer im Alter von 31, 30 und 29 Jahren waren Beamten gegen 6.30 Uhr in der Jahnstraße in Ravensburg aufgefallen. Als sie Fahrzeug samt Insassen kontrollieren wollten und Anhaltesignale gaben, reagierte der 31-jährige Fahrer nicht. Stattdessen gab er Gas.

Bei der Verfolgungsjagd überfuhr er eine rote Ampel, fuhr entgegen der Einbahnstraße und drängte einen zweiten Streifenwagen ab, der sich vor den Wagen der Flüchtigen setzen wollte. Der 31-Jährige brachte es mit seiner Fahrweise innerorts auf Geschwindigkeiten von bis zu 130 Kilometer pro Stunde, außerorts, auf der B32 waren es nach Angaben der Polizei sogar rund 170.

Filmreif über den Bahnübergang

Die berichtet ferner, dass das Fahrzeug auf der Ravensburger Straße in Wangen filmreif mit mehr als 100 Stundenkilometern über den Bahnübergang schanzte. Andere Verkehrsteilnehmer seien während der Raserei über mehr als 20 Kilometer ersten Erkenntnissen zufolge aber nicht gefährdet worden.

Die Jagd per Auto endete im Bereich Epplingser Halde in Wangen. Da stoppte der 31-Jährige sein Auto abrupt und flüchtete zu Fuß weiter. „Auch sein 29-jähriger Beifahrer nahm die Beine in die Hand“, schildert die Polizei die Geschehnisse weiter. Beide Männer konnten kurze Zeit später festgenommen werden. Der 29-Jährige leistete jedoch Widerstand und verletzte einen Polizeibeamten leicht. Anders der 30-jährige Mitfahrer: Er leistete keinen Widerstand.

Erneut Widerstand geleistet

Da die Polizisten im Wagen des 31-Jährigen eine geringe Menge Betäubungsmittel fanden, ordnete ein Richter die Durchsuchung der drei Wohnungen des Trios an. Dabei störte der 29-Jährige die Arbeit der Beamten und leistete erneut Widerstand, heißt es im Bericht weiter.

Wie es jetzt weitergeht

Gegen alle drei Männer ermittelt die Polizei nun wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, weil in allen drei Wohnungen geringe Drogenmengen gefunden wurden. Der 29-Jährige muss sich darüber hinaus wegen zweifachen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten, der 31-Jährige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und des Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennens. Weil er zudem keinen Führerschein besitzt, wird gegen ihn auch wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Bei ihm veranlassten die Polizisten eine Blutentnahme, weil Anhaltspunkte auf Alkohol- und Drogenkonsum vorlagen.