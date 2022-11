Wieder etwas mehr Arbeitslose im Raum Wangen

Die Zahl der Arbeitslosen im Raum Wangen ist im Oktober im Vergleich zum Vormonat leicht gestiegen. Im Vergleich zum Oktober vergangenen Jahres fällt der Anstieg deutlicher aus. Als Grund nennt die Arbeitsagentur Konstanz-Ravensburg die seit Sommer über die Jobcenter laufende Betreuung von Geflüchteten aus der Ukraine. Dies sei agenturweit spürbar, heißt es im am Mittoch veröffentlichten Arbeitsmarktbericht.

Quote unter Agenturschnitt

In Zahlen liest sich das so: Aktuell sind im Raum Wangen 1367 ohne Job. Das sind sieben mehr als im September und das bedeutet ein Plus von 43 gegenüber dem Vorjahresmonat. Die Arbeitslosenquote stieg in diesem Zeitraum von 2,1 auf 2,2 Prozent. Die Region befindet sich mit diesen Zahlen dennoch quasi auf einer Insel der Glückseligen. Denn sie liegt deutlich niedriger als in der gesamten Arbeitsagentur Konstanz-Ravensburg mit 2,9 Prozent – und das ist immerhin die zweitniedrigste im gesamten Ländle.

Etwas weniger offene Stellen

Unterdessen gibt es in der Region 1283 offene Stellen, acht mehr als im September, aber 118 weniger als vor einem Jahr. Letzteres ist ebenfalls ein agenturweiter Trend. Laut Mitteilung ist die Anzahl nicht besetzter Arbeitsplätze aber deutlich höher als vor Beginn der Corona-Krise.

Die Daten beziehen sich auf den Wangener Geschäftsstellenbezirk der Arbeitsagentur. Er umfasst die Städte und Gemeinden im Altkreis Wangen, also dem Württembergischen Allgäu zwischen Aitrach und Aichstetten im Norden und Achberg im Süden.