Wie Wangener Realschüler ihr Praktikum unter Corona-Bedingungen erleben

Nachdem letztes und vorletztes Jahr die Schülerinnen und Schüler der neunten Klassen der Realschule in Wangen keine Berufsorientierung (Bors-Praktikum) machen konnten, ist es dieses Jahr trotz Corona wieder erlaubt. Aber viele Schüler und Schülerinnen müssen gewisse Coronaregeln einhalten.

SZ-Mitarbeiterin Milan Giese befragt verschiedene Praktikanten, wie es ist, in diesen Zeiten ein Praktikum zu machen. Das Ergebnis: Es gab nicht mehr so viele Schwierigkeiten bei der Suche, wie die letzten Jahre und das meiste läuft „normal“ ab. Jeder Betrieb oder jede Branche hat allerdings unterschiedliche Vorschriften.

Keine Schwierigkeiten einen Platz zu finden

Julius Hasel macht sein Praktikum beim Steuerberater in Kißlegg. „Mir gefällt das Praktikum bis jetzt sehr und ich bin froh, dass es hier keine Corona Einschränkungen gibt, außer die Maskenpflicht aber das stört mich nicht“, berichtet der 15-jährige Schüler. Bei ihm gab es keine Schwierigkeiten einen Praktikumsplatz zu finden und er bekam auch schnell eine Rückmeldung: „Für mich gab es keine Alternative, deswegen war ich sehr glücklich über die Zusage.

Sofort eine Zusage bekommen hat Sarah Feist. Sie absolviert ihr Praktikum im Geschäft Bürodesign Feistauer in Wangen: „Meine Hauptsächlichen Aufgaben sind Rechnungen sortieren, Kunden beraten, Ordner sortieren und Lieferscheine ausstellen.“ Sie muss sich jeden Tag testen und sobald ein Kunde ins Geschäft kommt, muss sie ihre Maske anziehen. „Ich finde den Beruf Industriekauffrau super und ich lerne sehr viele neue Dinge dazu und darf sogar mit auf Montage.“

Was die Praktikantin im Kindergarten macht

Azra Kilic hat einen Praktikumsplatz im Waldorf Kindergarten in Wangen bekommen. Die meiste Zeit bastelt sie oder spielt mit den Kindern und manchmal kocht sie auch mit ihnen. Im Kindergarten gibt es keine Maskenpflicht. „Es ist so ungewohnt ohne Maske, da wir sie in der Schule ständig tragen müssen.“

Die 15-jährige Matija Condic-Jurkic macht ihr Praktikum im Reisecenter Heine. Die meiste Zeit kopiert sie Dokumente oder führt Telefonate. Sie musste am Anfang ihres Praktikums einen Impfnachweis vorlegen und sobald ein Kunde das Geschäft betritt, muss sie ihre Maske anziehen: „Ja es ist schon nervig, aber Hauptsache ich darf das Praktikum machen.“

Nina Büchele hat eine Zusage im Geschäft Viktor Einrichtungen in Lindau bekommen: „Ich muss mich jeden Tag testen lassen und musste auch lange auf eine Zusage warten, da sie sich noch nicht sicher waren, ob sie eine Praktikantin aufnehmen dürfen oder nicht.“ Zusätzlich besteht dort eine Maskenpflicht. Aber sie ist glücklich darüber, überhaupt ein Praktikum als Architektin dort machen zu dürfen.