10 Jahre Jugendgemeinderat Wangen: Wie sich das Gremium entwickelte

78 junge Leute stellten sich in Wangen im Februar 2012 zur Wahl, weil sie als „Stimme der Jugend“ zu bestimmten Fragen im Gemeinderat auftreten und Ansprechpartner für die Verwaltung sein wollten.

Es war der Start für den Jugendgemeinderat. Heute, zehn Jahre später ist er ein fest etabliertes Organ, wie aus einer Mitteilung der Stadt zum Jubiläum hervorgeht.

Initiative ging von Jugendlichen aus

„Die Initiative für die Etablierung eines Jugendgemeinderats ging 2011 von Jugendlichen aus. Allen voran Manuel und Mike Hengge, Linda und Sarah Kempter, Tobias Dlugosch und Kevin Joder kamen auf die Stadt mit diesem Anliegen zu“, erzählt Alexandra Weidmann, die das Projekt Jugendgemeinderat von Beginn an betreut hat.

Gemeinsam mit den jungen Leuten sowie ihrem Kollegen im Jugendhaus, Jörg Rettenmaier, dem damaligen Hauptamtsleiter Hermann Weinschenk, dem Kultur- und Sportamtsleiter Hermann Spang und der Praktikantin Sarah Rapp wurde bei diversen Sitzungen die Satzung konzipiert, die vom Gemeinderat schließlich verabschiedet wurde. Sie legt den JGR als politische Jugendvertretung fest. Dann ging es an die Wahlvorbereitungen, berichtet die Stadt.

Von Beginn an seien die Rektoren der Wangener Schulen starke Unterstützer des neuen Jugendgremiums gewesen. Denn es sind nicht nur Wangener Jugendliche, die sich aufstellen lassen und die wählen können. Beides ist auch für Jugendliche möglich, die auswärts wohnen, aber in Wangen zur Schule gehen und damit auch sehr viel Zeit in der Stadt verbringen. „Ohne Schulleiter keine Wahlen“, summiert Alexandra Weidmann den Einsatz der Schulleitungen.

Denn die Jugendlichen dürfen im Unterricht für den JGR werben, wenn Wahlen anstehen und es wird auch in den Schulen gewählt, heißt es in dem Schreiben. Und sie dürfen auch während der Unterrichtszeit an Veranstaltungen teilnehmen. Ein Beispiel sind die Veranstaltungen „Schule trifft Rathaus“, zu denen die Landeszentrale für politische Bildung Schülerinnen und Schüler und Vertreter der Stadt Wangen einlädt, die dann auch von Jugendgemeinderäten unterstützt werden.

Auch der OB forcierte das Gremium

Oberbürgermeister Michael Lang machte laut Schreiben von Beginn an deutlich, dass ihm sehr an dieser „Stimme der Jugend“ liegt und er sie in jeder Weise unterstützt. So gab er schon dem ersten JGR auf den Weg mit: „Ich hoffe, dass Sie viel Freude in Ihrem Amt haben und wir gemeinsam etwas bewegen können.“

Inzwischen gehört zum Start jeder JGR-Legislaturperiode auch ein Hüttenaufenthalt. Bei dieser Klausur, die von der Landeszentrale für politische Bildung unterstützt wird, lernen die jungen Leute, was ihre Aufgaben in dem Gremium sind und wie sie sich Gehör verschaffen können. Normalerweise kommt OB Michael Lang dazu, berichtet aus der Welt der Kommunalpolitik und erklärt, was in Wangen gerade wichtig ist. Alexandra Weidmann hat beobachtet, dass dieses Zusammentreffen den jungen Leuten vor allem die Scheu nimmt, auf den OB zuzugehen.

Zwei Jugendgemeinderäte haben das Recht im Gemeinderat am Ratstisch zu sitzen und bei Themen, die Kinder, Jugendliche und Schulthemen berühren, auch zu sprechen. So waren sie zum Beispiel eingebunden bei Schulbau-Fragen, wie an der Johann-Andreas-Rauch-Realschule, bei der Schulentwicklung insgesamt und sehr engagiert auch im Vorfeld der Sanierung des Freibads Stefanshöhe. Der JGR startete dazu eine Umfrage um festzustellen, welche Attraktionen die Jugendlichen im Bad gerne hätten.

Jedes der inzwischen fünf Gremien suchte sich nach Möglichkeit ein Projekt, das umgesetzt wurde, heißt es seitens der Stadt weiter. Der Grillplatz beim Jugendhaus gehörte ebenso dazu, wie das Kleiderkarussell, das die Jugendlichen im Jugendhaus organisierten. Dazu gehörten auch Abende zu den verschiedensten Wahlen.

Bei Wahlen informiert

In lebhafter Erinnerung blieb vielen Anwesenden ein Abend zu den Kommunalwahlen 2014, bei dem die Jugendlichen Kandidaten der verschiedenen Parteien im Jugendhaus auf den Zahn fühlten. Aber auch in Corona-Zeiten, als die US-Wahlen auf dem Plan standen, stellten Vertreter des JGR die Besonderheiten des dortigen Wahlsystems vor. Corona zwang auch sie wie so oft in dieser Zeit zur Zoom-Konferenz.

Als starke „Stimme der Jugend“ ist der Jugendgemeinderat zunehmend auch außerhalb des kommunalen Feldes gefragt. So traten Lukas Häring, Pia Wiltsche und Paul Gschwentner beim Europatag im Vorfeld der Europawahl 2019 auf. Sie machten deutlich wie wichtig ihnen ein weltoffenes Europa ist, berichtet die Stadt ferner.

Zu den besonderen Höhepunkten gehörten von Anfang an Fahrten nach Berlin in den Bundestag auf Einladung der Abgeordneten Agnieszka Brugger. Dabei standen immer spannende Besuche im Parlament und ein Blick hinter die Kulissen auf dem Programm. Aber auch sonst lieferte die Hauptstadt den jungen Wangenern stets jede Menge beeindruckender Erlebnisse.

Später fuhren die Jugendgemeinderäte auch in die Partnerstadt Prato, wo jeweils Kontakte zu jungen Leuten geknüpft wurden und wo sie Einblicke ins Leben der jungen Italiener nehmen konnten. Gerade vor Kurzem waren einige JGR-Mitglieder dort und kamen mit einem Rucksack voller Erlebnisse und Eindrücke zurück.