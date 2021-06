Wie sich Corona auf den Wangener Tourismus auswirkt

Von Schwäbische Zeitung

Eine 81 Jahre alte Frau ist am Donnerstagabend am Immenstaader Ufer im Bodensee ertrunken. Wie die Polizei mitteilt, war sie gegen 17.30 Uhr am familieneigenen Grundstück zum Baden in das hüfthohe Wasser gegangen.

Nach etwa 15 Minuten fand ihre Tochter sie leblos im Wasser treibend auf. Der Schwiegersohn brachte die Frau an Land und begann sofort mit der Reanimation.

Obwohl der verständigte Notarzt die eingeleitete Herz-Lungen-Wiederbelebung zunächst erfolgreich weiterführte und die Frau ins Krankenhaus eingeliefert ...