Wie man richtig mit Feuerwerkskörpern umgeht

Das Ordnungs- und Sozialamt der Stadt Wangen weist darauf hin, dass pyrotechnische Gegenstände der Kategorie 2 dieses Jahr in der Zeit vom 29. bis 31. Dezember verkauft werden dürfen. Zudem ist das Abbrennen von Feuerwerkskörpern ist Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, nur am 31. Dezember und 1. Januar gestattet. Zuwiderhandlungen stellen Ordnungswidrigkeiten dar, die mit einer Geldbuße geahndet werden können, heißt es in der Mitteilung der Stadt weiter.

Der Verkauf von Feuerwerkskörpern der Kategorien 1 und 2 ist anzeigepflichtig. Die Anzeige ist beim Ordnungs- und Sozialamt der Stadt unter Benennung einer verantwortlichen Person einzureichen und gilt so lange, bis sie vom Gewerbetreibenden widerrufen wird. Die Stadt weist ausdrücklich darauf hin, dass Feuerwerkskörper der Kategorie 2 nicht an Personen unter 18 Jahren abgegeben werden dürfen.

Das Abbrennen pyrotechnischer Gegenstände in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen sowie besonders brandempfindlichen Gebäuden oder Anlagen ist verboten. Wer dagegen verstößt, begeht eine Ordnungswidrigkeit.

Das Verschießen von pyrotechnischer Munition aus Schreckschusswaffen (mit PTB-Zeichen) auf öffentlicher Fläche ist nicht erlaubt. Ein kleiner Waffenschein berechtigt lediglich zum Führen dieser Waffen, nicht jedoch zum Schießen. Erlaubt ist das Verschießen von pyrotechnischer Munition auf dem eigenen Grundstück oder vom Grundstück eines anderen mit dessen Einverständnis. Die Vorgaben der Verwendungssicherheit – senkrecht nach oben schießen, nicht in der Nähe von leicht brennbaren Objekten und anderes mehr – müssen ebenfalls eingehalten werden.